35 ВЪЗРАСТНИ ВЕЧЕ ОБИТАВАТ НАПЪЛНО РЕНОВИРАНИЯ И РАЗШИРЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В КАРАИСЕН. Община Павликени официално приключи мащабния проект за модернизация на институцията, а инвестицията възлиза на 1,5 млн. евро. Средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сградата вече отговаря за всички съвременни изисквания за предоставяне на резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания.

В звеното са изградени нови стаи със самостоятелни санитарни възли, просторни дневни помещения, трапезария, зали за рехабилитация и стаи за индивидуалната работа с потребителите. Монтиран е нов асансьор, професионално кухненско оборудване, съвременна медицинска техника и мобилна станция за телемедицина.

Съгласно Националната карта на социалните услуги обновеният дом разполага с капацитет 35 потребители, които са настанени в 14 дневни, 3 единични стаи и две гарсониери. Новото разпределение на помещенията осигурява повече лично пространство и значително по-комфортни условия за живот.

В институцията са внедрени екологични решения. Сградата вече е с енергиен клас „А“, разполага със собствена фотоволтаична инсталация, малка пречиствателна станция за битови отпадни води и мерки за енергийна ефективност.

Облагородено е и дворното пространство. Изградени са нови алеи, кътове за отдих и фитнес зала, която насърчава възрастните към физическа активност.

Потребителите живеят в модернизирания дом от 1 юни, като по време на ремонт пребиваваха във Вишовград.

Сградата е построена през далечната 1930 г., а последното й преустройство било през 1981г. Социалната услуга функционира от 1994 г., като през всичките тези години не са правени съществени ремонти и обновявания.

Галина ГЕОРГИЕВА