Градушка с големина на лешник удари лясковски села

СИЛНА ГРАДУШКА СЕ ИЗСИПА НАД ДЖУЛЮНИЦА И КОЗАРЕВЕЦ. Късовете са били с размер на лешник. Десетки хора споделиха в социалните мрежи снимки и клипове от явлението и се оплакаха, че трудът им за производство на зеленчуци и плодове е отишъл на вятъра.

Природната стихия е унищожила земеделска продукция в личните дворове на стопаните. Градините на хората побеляха за няколко минути.

Кадри на ледения дъжд бяха показани и от Meteo Balkans. На клипове се вижда как градушката атакува насаждания. За да предпазят автомобила си пък, живущи в Джулюница са загънали предното стъкло на колата с одеяло.

За щастие, няма поражения по домовете и приземните етажи, нито щети по инфраструктурата в района.

Припомняме, че се очаква до дни Агенцията по борба с градушките да сключи договор с фирмата на бизнесмена Христо Крушарски за защита на Северна България от леден дъжд със самолетен способ.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: Ивелин Иванов