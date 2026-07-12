неделя, юли 12, 2026
Последни:
градушка
ЛясковецОбщество

Градушка с големина на лешник удари лясковски села

БОРБА БГ 549 четения 0 Comments

СИЛНА ГРАДУШКА СЕ ИЗСИПА НАД ДЖУЛЮНИЦА И КОЗАРЕВЕЦ. Късовете са били с размер на лешник. Десетки хора споделиха в социалните мрежи снимки и клипове от явлението и се оплакаха, че трудът им за производство на зеленчуци и плодове е отишъл на вятъра.

Природната стихия е унищожила земеделска продукция в личните дворове на стопаните. Градините на хората побеляха за няколко минути.

Кадри на ледения дъжд бяха показани и от Meteo Balkans. На клипове се вижда как градушката атакува насаждания. За да предпазят автомобила си пък, живущи в Джулюница са загънали предното стъкло на колата с одеяло.

За щастие, няма поражения по домовете и приземните етажи, нито щети по инфраструктурата в района.

Припомняме, че се очаква до дни Агенцията по борба с градушките да сключи договор с фирмата на бизнесмена Христо Крушарски за защита на Северна България от леден дъжд със самолетен способ.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: Ивелин Иванов

 

Вижте още

За 3,17 млн. лв. модернизират местно училище, ще има и соларна централа

БОРБА БГ 383 четения 0
второ читалище

Събират пари за изграждане на футболно игрище в Леденик

БОРБА БГ 432 четения 0

От неделя влиза в сила новият График за движение на влаковете

БОРБА БГ 471 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *