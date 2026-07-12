Първите ожънати ниви дават надежда за силна реколта от пшеница във Великотърновско

При старта на кампанията средният добив е над 6,5 тона зърно от хектар

ОБЕЩАВАЩО ЗАПОЧНА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО. Резултатите от пшеницата показват добри добиви и прогнозират силна реколта. Данните на Областна дирекция „Земеделие“ сочат, че към момента от всеки ожънат хектар производителите прибират средно по 6689 кг зърно.

С пшеница в региона тази година са засети 62 439 хектара. Засега комбайните са обработили 9677 хектара, а добивът възлиза на общо 64 734 тона зърно. Жътвата кипи почти във всички общини в областта с изключение на Елена и Златарица, където тепърва ще започне.

Въпреки че площите с пшеница са по-малко спрямо 2025 г., стопаните очакват добри резултати.

Успоредно с прибирането на пшеницата напредва и жътвата на ечемик. От засетите 9410 хектара вече са ожънати 5801 хектара. Средният добив е 6508 кг от хектар. Това е почти толкова, колкото количеството от миналата година.

Предстои и жътвата на рапица, тритикале и ръж.

Освен зърнени култури производителите във Великотърновско отглеждат и разнообразни зеленчукови, овощни и трайни насаждения. Стопаните се грижат за картофи, краставици, пипер, дини, пъпеши, ябълки, круши, сливи, череши и др. Значителни остават и лозовите масиви с винени и десертни сортове. Запазват се и лавандуловите полета.

Галина ГЕОРГИЕВА