Юли ще изисква търпение, но ще възнагради добре премислените действия

През юли сме емоционални заради Рака, разсъдливи заради Нептун, лежерни заради Меркурий

Юли 2026 г. започва с по-бавно и лежерно темпо, което ще изисква от нас търпение и по-внимателно претегляне на ситуациите. Месецът ще ни предложи добри възможности за равносметка, обръщане към уюта на дома и важни решения, свързани с дългосрочните ни цели. В първите три юлски седмици движението, техниката и комуникацията ще се случват с известни закъснения поради ретроградното движение на Меркурий. Тъй като планетата е в емоционалния знак Рак, е твърде лесно да се поддадем на силни емоции и сантименти, когато нещата не вървят по план. Най-добрата стратегия до 23 юли е да запазим самообладание, да не избързваме с изводите и да изчакаме периодът да премине, след което всичко постепенно ще си дойде на мястото.

На 7 юли Нептун става ретрограден и до средата на декември ще ни кара да мислим по-трезво.

Това е ценно време за равносметка, в което ще можем ясно да преценим кои от целите ни са постижими и кои – просто илюзия. Веднага след това, на 9 юли, Венера навлиза в Дева. Взаимоотношенията сега ще се изразяват чрез практична подкрепа и жестове на внимание към другите. Седмиците са прекрасни за подреждане на дома, за покупка на принадлежности за бита (с изключение на техника) или нови растения за градината. Новолунието на 14 юли в Рак отваря изключително благоприятна възможност за сериозни и стабилни стъпки, свързани с имоти – покупка на жилище, стартиране на ремонти или освежаване на дома. Периодът е чудесен и за планове, свързани с разширяване на семейството.

На 22 юли Слънцето преминава в огнения Лъв и през следващите четири седмици ще усетим прилив на жизнена енергия. Времето става идеално за почивка, творчески занимания и споделени мигове с децата. На 26 юли Сатурн също става ретрограден, подтиквайки ни да преосмислим поетите ангажименти и да заздравим основите на важни лични проекти. Месецът завършва с пълнолуние във Водолей на 29 юли, което носи засилена интуиция и важни новини. Поради прекрасния съвпад между Слънцето и Юпитер това е и най-щастливият ден от годината – момент да си пожелаем нещо значимо и да повярваме в успеха на добре премислените си действия.

ОВЕН

Движение, посока, разрешаване на проблеми

През юли вашият управител Марс стимулира желанието ви за движение, като са възможни множество кратки пътувания и екскурзии, което напълно подхожда на летния сезон. Ако останете близко до вкъщи, посветете свободното си време за опознаване на нови места в околността и за заемане с битови въпроси. В първите седмици от месеца ретроградният Меркурий може да извади на дневен ред скрити проблеми с инсталациите у дома или градинарски дилеми, които е добре да отстраните навреме. Около 4 юли ви чакат по-динамични почивни дни, изпълнени с изненади и неочаквани събития. Бъдете по-внимателни и избягвайте напрегнати ситуации с околните.

Новолунието на 14 юли е най-добрият момент в месеца за стартиране на нови ремонтни дейности или освежаване на жилището. След 22 юли, когато Слънцето навлиза в Лъв, пред вас се открива прекрасен четириседмичен период за романтика, развлечения и пълноценна лятна почивка. Общуването и уреждането на битовите въпроси ще станат много по-лесни след 23 юли, когато Меркурий се завръща към директното си движение. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което е идеален повод за приятна вечер, среща с приятели на открито и споделени летни емоции.

ТЕЛЕЦ

Внимавайте в общуването. Меркурий предупреждава за грешки

Лятото вече е тук, но ретроградното движение на Меркурий в първите седмици може леко да затрудни общуването ви и да доведе до неволни грешки в изказванията. За щастие, след 9 юли вашият управител Венера преминава в Дева и ще ви помогне да съхраните хармонията в личния живот и да поддържате романтичната искра с любимия човек. Повишено внимание обаче ще бъде необходимо около 13 юли, когато напрегнатият аспект между Венера и Уран може да провокира излишна раздразнителност и спорове. Запазете самообладание, за да утихне бурята толкова бързо, колкото е започнала.

Новолунието на 14 юли е прекрасен момент за кратко бягство от ежедневието и почивка сред природата, която ще ви освежи. След 22 юли домът ви ще се превърне в център на много динамика и приятни събития. Периодът е идеален за семейни вечери на терасата, градинарство или посрещане на гости. Общуването и уреждането на документи ще станат много по-лесни след 23 юли, когато Меркурий става директен и отваря зелена светлина за по-далечни пътувания. Месецът завършва на много позитивна нота с пълнолунието на 29 юли, което обещава важен успех или заслужено признание в професионалната сфера.

БЛИЗНАЦИ

Шансове за допълнителни доходи

През юли имате добри възможности за подобряване на доходите, но преди това имайте предвид следното: тъй като вашият управител Меркурий е ретрограден в първите седмици, е необходимо да бъдете по-разумни и предпазливи с разходите си. Около 9 юли Венера ще насочи вниманието ви към обновяване на личното пространство и интериора. За да не натоварите излишно семейния бюджет, избягвайте прибързаните покупки и проучвайте възможностите по-внимателно. Можете да създадете уют и без големи харчове. Новолунието на 14 юли може да ви разкрие нов, допълнителен източник на доходи или практичен начин да оптимизирате ресурсите си.

След 22 юли, с преминаването на Слънцето в Лъв, мислите ви все по-често ще бъдат заети с планове за кратки пътувания, екскурзии и движение на открито. Ежедневието ви ще възвърне добрия си и предвидим ритъм след 23 юли, когато Меркурий се завръща към директното си движение и ви връща увереността. Веднага след това, на 24 юли, хармоничният аспект между Меркурий и Венера отваря вратата за топли, споделени разговори – моментът е прекрасен да изразите открито какво е в сърцето ви и да заздравите близостта. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което е най-подходящото време за планиране или предприемане на по-далечно лятно пътуване.

РАК

Започва вашият месец. Доходи. Баланс

Юли започва с напомняне, че това е вашият личен месец, защото Слънцето осветява знака ви. Кани ви да изявите себе си и да се радвате на заслужено внимание. В същото време ретроградният Меркурий във вашия знак в началото на месеца може да ви направи малко по-сдържани или затворени, но това е просто повод за вътрешна равносметка. Около 9 юли Венера внася романтика в мислите ви и създава отлични предпоставки за споделени летни емоции, стига да дадете израз на чувствата си. Новолунието във вашия знак на 14 юли е прекрасен момент да се погрижите за себе си – обновяването на гардероба или промяната във външния вид ще засилят увереността ви и ще ви донесат допълнителен тонус.

След 22 юли Слънцето преминава в Лъв, което ще активира възможностите за подобряване на доходите и ще донесе усещане за материална стабилност и облекчение. Общуването и организирането на ежедневните дела ще станат много по-гладки след 23 юли, когато Меркурий приключва ретроградното си движение и ви дава зелена светлина да заявите ясно плановете си. В самия край на месеца пълнолунието на 29 юли ще насочи вниманието ви към общите семейни ресурси или дългосрочни плащания. Моментът е подходящ да проверите баланса си, да отстраните евентуални пропуски в бюджета и да подредите сметките си.

ЛЪВ

Затишие, почивка, повече доходи и щастие

Юли започва с по-тихо и спокойно темпо за вас. Слънцето се движи в спокоен сектор от хороскопа ви, а Меркурий е ретрограден, което прави началото на лятото идеален момент за почивка и събиране на сили, вместо за излишно бързане. Финансовото ви състояние ще се подобри забележимо след 9 юли, когато Венера ще навлезе в Дева и ще ви помогне да привличате приходи с по-голяма лекота през следващите четири седмици.

Новолунието на 14 юли е съвършеният момент да инвестирате част от средствата си в пълноценна грижа за себе си и релаксация, което ще ви освежи и подготви за истинския старт на вашия личен месец на 22 юли, когато Слънцето тържествено навлиза в Лъв и ви превръща в център на вниманието, където и да отидете. Комуникацията и себеизразяването ще станат много по-уверени и гладки след 23 юли, когато Меркурий възвръща директното си движение. Обърнете специално внимание на 29 юли – пълнолунието в същия ден ще внесе пълна яснота в една важна за вас партньорска връзка, а благодарение на великолепния съвпад между Слънцето и Юпитер, това се очертава като най-късметлийския ви ден от годината, в който всяко добре премислено и започнато дело ще се радва на огромен успех и бързо развитие.

ДЕВА

Внимавайте в разговорите при срещите

Отпускарският сезон е в разгара си, но вашият управител Меркурий ви съветва да бъдете по-подбиращи по отношение на местата, които посещавате, и спокойно да отказвате срещи, които не са по вкуса ви или за които нямате време. Ако гардеробът ви има нужда от освежаване, навлизането на Венера във вашия знак на 9 юли ви дава зелена светлина за пазаруване, а новолунието на 14 юли може да ви изненада с приятно ново приятелство по време на празнично събитие.

След 22 юли Слънцето ви подтиква да забавите темпото и да се отдадете на уединение и заслужена почивка, но веднага след като Меркурий стане директен на 23 юли, възможностите за забавление с приятелския ви кръг отново ще зачестят. На следващия ден, 24 юли, хармоничният аспект между Меркурий и Венера създава идеални условия за романтична среща и приятни разговори на по чаша вино, които лесно ще стоплят сърцето ви. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което е съвършеният момент да приключите с висящи служебни ангажименти и окончателно да скъсате с някои вредни навици.

ВЕЗНИ

Летен месец, изпълнен с движение, музика, концерти и събития

В началото на юли вниманието ще бъде насочено към вас, но тъй като Меркурий е ретрограден, ще трябва да избирате думите си много внимателно и при съмнение да запазвате мълчание. На 9 юли вашият управител Венера навлиза Дева, което прави периода идеален за по-спокойни занимания като четене, изкуство или творчество, помагащи ви да съхраните вътрешното си равновесие.

Новолунието на 14 юли носи чудесна възможност в кариерата, за която трябва да имате готовност веднага да кажете „да“. Социалната ви активност ще нарасне значително след 22 юли, когато Слънцето преминава в Лъв – през следващите четири седмици ще се радвате на летни събития, концерти, партита и срещи с близки хора. Общуването ще стане много по-лесно и гладко след 23 юли, когато Меркурий се завръща към директното си движение и ви помага да намирате точните думи без притеснение от недоразумения. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което предлага прекрасна и вълнуваща атмосфера за романтична вечер и споделени мигове с любимия човек.

СКОРПИОН

Оставете по-дългите пътешествия за след 23 юли

Далечните дестинации ви призовават, но ретроградният Меркурий в първите седмици може да обърка плановете ви за пътуване, затова е най-добре да отложите по-големите пътешествия за след 23 юли, когато планетата отново тръгва директна по своята орбита. Датите около 5 юли ви даряват с огромна воля и сили да преодолеете всяко препятствие по пътя си. Моментът е идеален да се прицелите в най-важната си цел и да действате с хъс.

След 9 юли, когато Венера навлиза в Дева, възможностите за нови запознанства и приятни срещи ще зачестят, като периодът е прекрасен и за присъствие на сватбени тържества или семейни празници. Новолунието на 14 юли може да ви изненада с изгодна оферта за лятна почивка, но при организацията бъдете търпеливи и предвидете време за евентуални закъснения. Професионалните ви амбиции ще се засилят сериозно след 22 юли с преминаването на Слънцето в Лъв, което през следващите четири седмици ще открие пред вас отлични шансове за издигане и кариерен напредък. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което е съвършеният момент да довършите започнатите ремонти, да подредите дома си или да се отдадете на разтоварваща работа в градината, наслаждавайки се на постигнатия уют.

СТРЕЛЕЦ

Непредвидени разходи, допълнителни приходи и късмет

През първите три седмици от юли ретроградният Меркурий може да ви създаде някои непредвидени разходи, което ще изисква да следите бюджета си една идея по-внимателно. Въпреки това след 9 юли ви очаква хармония и заслужено признание на работното място, като до края на месеца са възможни и допълнителни възнаграждения. Но тях чакайте в края на юли или в началото на август.

С преминаването на Слънцето в Лъв на 22 юли ще усетите силно желание за пътешествия и далечни дестинации, но е по-добре да изчакате с резервациите до следващия ден, 23 юли, когато Меркурий става директен и ще можете по-трезво да прецените разходите си. Месецът завършва по прекрасен начин с пълнолунието на 29 юли, което е идеален повод за организиране на лятно събиране, вечерно парти на открито или среща с приятели и съседи. В същата нощ вашият управител Юпитер е в съвпад със Слънцето, което прави деня най-късметлийският от годината. Пред вас може да се открие голяма, дългоочаквана възможност, затова бъдете готови да действате решително.

КОЗИРОГ

Обърквания, предизвикателства, доходи и пътувания

Юли носи както позитивни промени при вас, така и някои малки предизвикателства в личните отношения. Очаквайте динамика в контактите на фона на ретрограден Меркурий, който може да обърка нещата, правейки периода едновременно и вълнуващ, и изнервящ. Затова най-добрият план е да избирате думите си внимателно. След 9 юли Венера навлиза в Дева, което е чудесна предпоставка за романтични екскурзии, но поради ретроградното движение на Меркурий е по-разумно да изчакате с резервациите за по-далечни пътувания до края на триседмичния му период (до 23 юли).

За необвързаните новолунието на 14 юли може да разкрие нов и неочакван обожател, с когото бързо ще откриете много общи неща. Финансовото ви състояние и усещането за материална сигурност ще се подобрят значително след 22 юли, когато Слънцето преминава в Лъв и активира възможностите за допълнителни доходи у дома. На 26 юли вашият управител Сатурн става ретрограден, подтиквайки ви да се заемете с отдавна отлагани битови ремонти или подобрения по интериора. Бавният и постепенен подход ще ви помогне да превърнете жилището си в мечтаното място. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което ще ви донесе пълна яснота относно личните ви нужди и дългосрочната стабилност.

ВОДОЛЕЙ

Служете си с дипломация; повишение на доходите

В периода до 23 юли ретроградният Меркурий може да създаде известно напрежение или служебни недоразумения на работното място. Проявявайте повече хладнокръвие да овладеете ситуацията и да запазите добрия тон между вас и колегите. Финансовото ви състояние ще се подобри след 9 юли, когато Венера навлезе в Дева и ви помогне да увеличите спестяванията си във фонд „Резерва“. Новолунието на 14 юли носи чудесна възможност за професионална промяна, затова, ако търсите нова позиция, сега е моментът да подадете документите си; денят е отличен и за профилактични прегледи или грижа за здравето.

Обърнете специално внимание на 18 юли, когато вашият управител Уран е в хармоничен аспект с Плутон. Тяхната енергия ви носи гениални и иновативни идеи, които си струва да следвате, тъй като могат да ви донесат отлични резултати. Партньорските отношения и обществените контакти излизат на преден план след 22 юли с преминаването на Слънцето в Лъв, а след като на следващия ден (23 юли) Меркурий стане директен, общуването ще бъде напълно изгладено. Навлизането на Сатурн в ретроградна фаза от 26 юли изисква да се разтоварвате по-често от умственото напрежение чрез кратки екскурзии или хубава книга. Месецът завършва с пълнолуние във вашия знак на 29 юли, което е перфектният повод да обновите външния си вид, да смените прическата или гардероба си, внасяйки чудесен тонус в ежедневието.

РИБИ

Проявете разбиране, подклаждайте романтика, следете бюджета

През този месец любовните и лични отношения ще имат нужда от повече грижа и нежност, тъй като ретроградният Меркурий създава предпоставки за недоразумения и разногласия. Мислете добре, преди да говорите или да предприемете крачка, и залагайте на по-топлия тон. Финансовите въпроси също ще изискват повишено внимание, след като вашият управител Нептун стане ретрограден на 7 юли (чак до средата на декември). За да предпазите бюджета си от неочаквани разходи, поддържайте строг разчет и избягвайте финансови рискове. Напрежението в личния живот ще започне да утихва след 9 юли, когато Венера навлезе в Дева.

Жестовете на внимание и благите думи лесно ще заличат миналите недоразумения. За необвързаните новолунието на 14 юли предлага прекрасни възможности за намиране на нова любов, като денят е изключително благодарен и за планове, свързани с дом, семейството и деца. След 22 юли, с навлизането на Слънцето в Лъв, инициативата на работното място ще бъде изцяло във вашите ръце, затова не се колебайте да поемете лидерството и да поведете екипа си към успех. Месецът завършва с пълнолуние на 29 юли, което ви кани да забавите темпото – посветете деня и дори седмицата след това на уединение, заслужена почивка и възстановяване на силите.

Тодор Емилов-Тео