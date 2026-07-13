17-годишните етърци победиха връстниците си от “Лудогорец” в Разград

Юношите на “Етър ВТ” U17 взеха победа като гости на връстниците си от “Лудогорец” с 1:0 в Разград в първата си контрола от подготовката!

Единственото попадение падна в 42-ата минута, когато хубава атака завърши с удар, избит от вратаря, а Виктор Иванов с добавка вкара за 0:1.

“Пуснахме в игра два състава по 45 минути, за да имат момчетата игрово време. Показаха много сериозно отношение към мача, бяхме напълно равностойни, дори на моменти имахме превес”, обобщи директорът на школата на великотърновския клуб Стефан Ангелов.

Следващата проверка на 17-годишните “боляри” е в петък срещу втория отбор на “Етър ВТ”.