Отборът на „Лайтс“ спечели втория от веригата турнири по минифутбол Prity Cup. Надпреварата бе във Велико Търново, следват още четири в Ловеч, Русе, Албена и Шумен. Финалният турнир за Prity Cup за първи път ще бъде във Велико Търново, като най-добрите първи два отбори на всеки ще се съберат в старата столица на 21-23 август за излъчване на големия шампион. Миналата година това бе „Епъл“ (Джулюница).

В комплекс „Прити спорт“ под Царевец, отборът на „Лайтс“ победи в директния мач за купата срещу „Спартак“ с 4:2, след удари от бялата точка за определяне на краен победител- дузпи, в редовното време резултатът бе 1:1. Победителите водеха до самия край на мача, но буквално в последната секунда спартаковци изравниха и рулетката на дузпите определи шампиона, но и двата отбора се класираха за финалния турнир. За третото място, директно с дузпи, „All stars“ се наложи над „Тера трак“. Турнирът премина в два дни, като в съботния отборите изиграха по четири мача, за да определят класирането, а в неделния бяха полуфиналите, в които „Лайтс“ надделя над „All stars“ с 1:0, а „Спартак“ над „Тера Трак“ с 2:0, и мачът за трофея.

По традиция бяха връчени индивидуални награди. MVP на турнира е Кирил Димитров от „Лайтс“, а призът за най- красив гол получи съотборникът му Ростислав Данчев. Най- добър вратар и защитник са съответно Йордан Ников и Марин Пендов от „Спартак“. Голмайстор с пет попадения стана Мирослав Нотев от „All stars“, за най- техничен футболист бе избран Симеон Николов от „Тера трак“…