Библиотекари от РБ „П. Р. Славейков” посетиха Алмерия по „Еразъм+”

За седмица представители на РБ „Петко Р. Славейков” и на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бяха в Испания по „Еразъм+“, програма „Образователна мобилност”.

Колоритната област Андалусия, и в частност град Алмерия и окръгът, ги посрещнаха топло, бяха посетени редица библиотеки и филиали от публичните библиотечни мрежи на Рокетас де Мар и Алмерия, включително университетската библиотека. Там българските библиотекари се запознаха с редица нововъведения и дигитализация в услуга на студентите.

Домакините ги запознаха с методите на работа в област Андалусия и конкретно в двата града, беше обменен професионален опит и добри практики, включително и за хора в неравностойно положение и малки деца. Приветстваха ги общинският председател на комисията по култура и зам.-кметът по култура на град Алмерия.

Освен работните посещения и повишаване на квалификацията домакините бяха организирали богата културна програма, която е част от ежегодните културни дейности на градовете и Андалусия като цяло. Показаха им редица градски забележителности и архитектурни паметници като крепостта Alcazaba, El parque natural – Cabo de Gata – природен резерват с голяма популация на фламинго, и т.н.

Библиотеките на Алмерия и Рокетас де Мар дариха доста книги на испански за читатели на нашите български библиотеки.

Извън работните срещи по проекта великотърновци и софиянци посетиха годишния фолклорен концерт на българската общност – асоциация „Бяла роза”, в гр. Алмерия. Концертът се проведе заедно с асоциацията на съседите в самия квартал.

Последният ден бе посветени на гр. El Ejido и общинската библиотека там, която се намира в центъра в сградата на новият театър.

„Навсякъде срещнахме разбиране и отзивчивост. Любезността на домакините ни беше известна предварително, но професионализмът им се оказа приятна изненада за нас”, споделиха от РБ „П. Р. Славейков”.

Ана РАЙКОВСКА