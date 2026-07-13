Д-р Илко Костурков превръща търновската гастроентерология във водещ център за Северна България

С нови ендоскопски зали разширяват възможностите за диагностика и лечение

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ЕДНИ ОТ НАЙ-СЛОЖНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, които досега бяха достъпни предимно за университетските болници. Това става възможно след мащабното обновяване на Отделението по гастроентерология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

В звеното под ръководството на началника д-р Илко Костурков се изгражда модерен център с високотехнологични ендоскопски зали и апаратура от последно поколение.

Пациентите от региона вече ще имат достъп до пълния спектър от съвременни диагностични и терапевтични гастроентерологични процедури, без да се налага да търсят лечение в София и други университетски клиники. Сред манипулациите са и такива на световно ниво благодарение на компетенциите на екипа и модерното оборудване.

На финалната права е цялостният ремонт на отделението. Изградени са две ендоскопски зали, обезпечени с най-иновативната медицинска техника. Едната от тях е т. нар. ERCP зала, проектирана с необходимата оловна защита за работа под рентгенов контрол.

„Тук ще се извършва поставяне на хранопроводни протези, извършване на ERCP, отпушване на камъни по жлъчните пътища, разрешаване на малигнени и бенигнени стенози от хепатобилиарната система“, обяснява началникът на отделението д-р Илко Костурков.

Предстои доставката и на високотехнологична апаратура, която комбинира в един уред възможностите на ендоскоп и ехограф. Това ще позволи изключително прецизна диагностика и лечение в рамките на едно изследване.

„Това осигурява съвършена диагностика на патологията на хепатобилиарната система и при необходимост да се вземат биопсии, да се поставят стентове и т.н.“, допълва още медикът.

Междувременно, към екипа на отделението се присъединиха двама млади лекари, които избрали да продължат професионалното си развитие във Велико Търново. Това са д-р Кристиян Велинов и д-р Станислав Ташев.

„Тук всички млади специалисти ще имат възможност да работят в пълен обем с всякакъв вид гастроентерологични процедури. Целта е да дадем възможност те да се развиват много по-бързо, отколкото в една голяма университетска клиника. Осигуряваме участие в конгреси и обучения както в България, така и в чужбина“, подчертава още началникът на отделението д-р Костурков.

Д-р Велинов идва от ВМА – София, където взима специалност преди два месеца.

„Мотивиран съм да надграждам своите знания и практически умения. Имам особен интерес към интервенционалната гастроентерология. Вярвам, че мога да допринеса за утвърждаването и развитието на гастроентерологичното отделение. С изцяло новата апаратура и ендоскопски зали ще можем да извършваме възможно най-много техники и манипулации, чрез които да бъдем един от водещите центрове в гастроентерологията в Северна България“, споделя младият лекар.

Д-р Станислав Ташев пък от две години специализира под ръководството на д-р Илко Костурков и заедно с него се присъедини към екипа на великотърновската болница от МБАЛ „Св. Иван Рилски“. Интересите му са свързани с ендоскопските изследвания, гастроскопиите, колоноскопиите, както и с интервенционалната гастроентерология.

За по-удобния престой на пациентите болничните стаи в звеното са ремонтирани и оборудвани с климатици.

Галина ГЕОРГИЕВА