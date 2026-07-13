Децата на Елена ще имат модерна музикална стая

Нова музикална стая, оборудвана със съвременни музикални инструменти и техника, ще имат децата от община Елена, за да развиват и показват своя талант.

Придобивката е благодарение на одобрен за финансиране по Националната програма „Осигуряване на съвременна, достъпна и сигурна образователна среда“ проект на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Елена, разработен съвместно с Общината.

Проектът е на стойност 9746 евро, оценен с 85 точки и без нито една корекция, което е категорично признание за качеството на подготвеното проектно предложение от екипа на ЦПЛР с директор Петя Иванова.