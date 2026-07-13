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Горна ОряховицаКултура

Две хиляди души аплодираха Лили Иванова в Горна Оряховица

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Близо 2000 души аплодираха Лили Иванова на нейния концерт в Горна Оряховица. В препълнения Летен театър те чуха най-големите ѝ хитове и я аплодираха бурно от началото до самия край на концерта, ставайки на крака няколко пъти.

В публиката имаше хора на различна възраст, сред които и някои по-трудно подвижни, но всички пяха с нея на най-известните й песни, а тя се шегуваше и създаваше допълнително настроение. С няколкото изпълнения на бис концертът продължи над час и половина.

Интересът към концерта беше много голям, всички места в Летния театър бяха разпродадени и пуснахме правостоящи хора, казаха организаторите.

Лили Иванова излезе на сцената заедно с LI Orchestra, включващ музикантите Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов – Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“.

Концертът е част от тазгодишното национално турне на изпълнителката, което вече премина през Габрово, Добрич, Русе, Варна и Бургас. Есенната част от обиколката из страната включва изяви в София – на 2 септември, Пловдив – 7 септември, Плевен – 10 септември, Шумен – 22 октомври, Хасково – 16 ноември, Пазарджик – 18 ноември и Ямбол – 23 ноември.

От екипа на Лили Иванова обявиха, че тя ще има само пет ексклузивни концерта през 2027 г. в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За тях вече е създаден специален сайт за ранно записване за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели.

През 2027 г. фондация „Лили Иванова“ ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.

По информация на БТА

Сн. Лили Иванова, личен архив

 

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