Хор „Търновград” успешно представи Велико Търново на два международни фестивала в Турция

Женски хор „Търновград” при читалище „Искра – 1896” с диригент маестро Диян Диханов участва в два международни фестивала и конкурси за хорово изкуство през юни и успешно представи Велико Търново и страната на техните сцени.

И дванадесетото издание на „Синеок град” в гр. Текирдаг, и „Ердек” в едноименния град бяха в Турция, като хор „Търновград” участва с музикални произведения, специално подготвени от диригента Диян Диханов.

Основна цел на двата международни фестивала е съхраняване и популяризиране на културата, традициите и народите чрез песни, танци и музика. Те имат фестивален и конкурсен характер и в него участие взеха над 800 певци, музиканти и танцьори в различни категории от България, Румъния, Турция, Полша и др.

Женски хор „Търновград” получи за своето успешно участие плакети и сертификати от Организационния комитет и на двата фестивала.

Международният фестивал в Текирдаг бе организиран на две музикални сцени в градовете Черкезкьой и Люлебургаз. Женски хор „Търновград” се изяви с фолклорни произведения, които публиката аплодира многократно.

В гр. Ердек Женски хор „Търновград” представи хоровото изкуство и град Велико Търново в двата фестивални концерта на 27 и 28 юни 2026 г., където музикалните аранжименти бяха приети радушно и с много позитивна енергия от публиката. Лично кметът на гр. Ердек приветства участниците от всички страни и техните ръководители, на които връчи подаръци и сертификати за успешното представяне.

Ана РАЙКОВСКА