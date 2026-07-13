Хванаха наркодилър с канабис и кокаин за 3140 евро

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Стражица и Велико Търново. В събота в района на автогара ЮГ в областния град е извършена проверка на 32-годишен от София. В раницата му са намерени и иззети пликове, съдържащи различни вещества, които при полеви наркотест са реагирали на канабис и кокаин, с общо тегло около над 200 грама, на стойност над 3140 евро.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в прокуратурата вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане удължена на 72 часа.

На 12 юли около 21,30 ч. в Стражица е извършена проверка на непълнолетно момиче. Иззет е плик, съдържащ листна маса, с тегло около 1 грам. Образувана е преписка. Същата вечер е извършена проверка и на 20-годишен местен жител.

Намерени и иззети са около 2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.