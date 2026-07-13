С участието на над 300 състезатели от 28 спортни клуба се проведе традиционният плувен турнир „Синьо лято“ в Стара Загора. СК „Боляри 2009“ се представи с 10 момичета и момчета в най-малките възрастови групи и завоюва 7 златни и 1 сребърен медал, демонстрирайки отлична подготовка и силен състезателен дух.

Изабела Хамуде, която показа, че е най-добрата при 11-годишните момичета спечели четири златни медала в дисциплините 50 м свободен стил, 100 метра свободен стил, 50 м гръб и 50 м бътерфлай, а впечатляващото ѝ представяне беше отличено и с Купата за най-добър състезател по точки от две дисциплини. При 11-годишните момчета Емилиян Красимиров се класира на първо място на 100 м бруст и завоюва сребърен медал на 50 м бруст.

При 10-годишните момичета Виктория Кърпачева бе безапелационна в брустовите дисциплини, печелейки златните медали на 50 и 100 метра бруст.

Много добро представяне записаха и Християн Енев, Георги Атанасов, Кристиан Ценин, Александър Михайлов, Габриела Фарцова, Даяна Крушева и Християна Фарцова, които показаха отлична подготовка, борбеност и желание за развитие, като достойно представиха клуба в силната конкуренция.

Ръководството на СК „Боляри 2009“ поздравява всички състезатели за постигнатите резултати, както и техните треньори и родители за всеотдайността, подкрепата и положения труд. Пожелаваме на младите ни надежди още много успехи, нови лични рекорди и достойно представяне в предстоящите състезания!, обявиха от клуба.