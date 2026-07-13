Къде ще спира токът във вторник, 14 юли

На 14.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на oбщина Павликени: ТП №2 Обора с. Росица.

Община Сухиндол: с. Красно Градище, МТП Галерия, ТП Горно ливаде, МТП Вили, НПС Росица 1, ТП Иванковец, МТТ Праскови, МТП Стоенчин вир, ПС ВиК Основна-Сухиндол, ТП Сърма, ТП Лагера, МТП Язовирен район, с. Горско Косово, с. Коевци, ТП Ресторанта, ТП Профилакториум, МТП Пътно у-ние, МТП Мъгъра, МТТ М-ТЕЛ – Коевци, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, Телевизионен ретранслатор Бяла Река и всички абонати, захранени от ВЕЛ Сухиндол.

В периода 14.07.2026 г. – 15.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица: ул. Княз Александър Батенберг №53 до №84, ул. Крайбрежна №36 до №54, ул. Юри Гагарин, ул. Отец Паисий Хилендарски, ул. Димитър Благоев, ул. Ангел Кънчев №1 до №16, ул. П.К. Яворов №1, ул. Бачо Киро №20.

На 14.07.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на oбщина Лясковец – част от с. Джулюница.

На 14.07.2026 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 11:40 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на oбщина Лясковец – с. Козаревец, с. Джулюница, МТП ТМСИ с. Козаревец, ТП 3 Помпена станция – гр. Лясковец, МТП Пилишари – гр. Лясковец с. Бряговица, община Стражица.

На 14.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Хотница, община Велико Търново.

На 14.07.2026 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Самоводене, община Велико Търново. Фирмите в региона: ИНА ЕТ, ЕТ ВАСИЛЕНА-ЙОРДАНКА КОМИТОВА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИЗВОР – 1873, ДАНИЕЛА – 2013 ЕООД, ЦЕНТРАЛ 94 ООД, СУЗИ-24 ДИМИТРОВИ ООД, КМЕТСТВО САМОВОДЕНЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕТ ЮВЕНТА – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, РОСА ООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, АНИРА ЕООД, ВИКТОРИЯ 2011 ЕООД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ЮВЕНТА-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ЕТ ЛЮБОМИР КОВАЧЕВ, ЕТ ДЕНСИ-ВАНЯ КИРОВА, ЕООД ЕДЕЛВАЙС-59, ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ EТ ФРИГО-, ЕТ МАРИЯ ХАРАЛАМБИЕВА-МАНЕВА, РАФИ 75 ЕООД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ЕТ МИКРОН-99- ИВАН ГАДЖАЛОВ, ИКОМ СЪРВИЗ АД, КРИГО 2012 ЕООД, К3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ВОДОЛЕЙ-67 – ЕМИЛ ГУЖЕВ, ЗК СИЛА 95, АКТИВ ФАРМ ЕООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, ПЛАМА 2009 ЕООД, ИНКОВ ЕООД, ГАНЦ БГ ООД, БУЛПАРК ВТ ООД, НЕСТО ЕООД, СЪНИ ТУРС ООД, ЕТ ХИНО-ГЕОРГИ ХИНОВ, ЕТ КРАСИМИРА ПУЗДРЕВА, ВЕГЕТАРИАНА – ЕЛЕНА ЕООД, ПЕНЕВ ЕООД, РЪН ТРАНС ООД, РЪН ТРАНС ООД, ТРАНС ПИЙК ЕООД, АЛВА ПЛЮС ООД, ХИЛДО КАТ, ЕООД УАЙТ ХЕД, СЪНРАЙЗ 2022 ЕООД, КАСТ ЕООД, МИНАС-НАЦИОНАЛ ЕООД, СТРЕЛА-92 ВТ ООД, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД, Военно под. Ресен.

На 14.07.2026 г., от 9:15 ч. до 12:15 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Георги Измирлиев № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, ул. Иван Хаджидимитров № 7, № 14, кв. Бузлуджа, ул. Иларион Драгостинов № 14, Микропазар кв. Бузлуджа, ул. Константин Паница № 2, № 3, № 4, ул. Христо Донев № 10, СУ Вела Благоева, Магазин Била, Бест Бейкърс ООД и фирмите в района.

На 14.07.2026 г., от 13:30 ч. до 16:45 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Народни Будители №12, ул. Никола Габровски №63, 67, Склад ДАП, район Западен вход, местност Козлуджа, ул. Магистрална №30, 37, 40, 47, 61 и всички фирми в района.

На 14.07.2026 г., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Вързулица, с. Масларево, МКТП Вивател с. Обединение, Фуражна кухня с. Иванча, бензиностанция с. Масларево, Херос-Норд с. Масларево иРам-Комерс с. Масларево.

На 14.07.2026 г., от 9:30 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Свищов района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, СОВАТА ЕАД.

На 14.07.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Българско Сливово, община Свищов.

На 14.07.2026 г., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов: с. Горна Студена, с. Алеково, с. Александрово, западния стопански двор на с. Козловец, с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш /Енеркемикал ООД, Булстрой Инжинеринг 2008 ЕАД, вили Т.Ценков, Транском ООД, Бига АУТО ЕООД, Братов ЕООД, Сортови семена ЕЛИТ 2001 ЕООД, ВиК Йовковци/, гарата на с. Ореш и Стрелбището до с. Ореш, с. Овча Могила, с. Морава, с. Драгомирово.