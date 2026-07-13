Междуселски път е в тежко състояние, не е ремонтиран от над 50 години

От основен ремонт се нуждае пътната отсечка между селата Летница, Крамолин и сухиндолските Горско Косово и Бяла река, водеща до местността Гроба. Трасето не е ремонтирано от над 50 години и е в изключително тежко състояние.

Кметът на Сухиндол Пламен Чернев сигнализира пред областния управител при неговата визита в Общината и за проблеми с питейната вода – част от водоизточниците са затворени поради завишени нива на нитрати. Въпреки трудностите местната власт е успяла да подмени водопроводите в селата Коевци и Бяла река. Разрушени са и напоителните канали, които се нуждаят от спешно възстановяване.

Общината настоява и за получаване на имот за разширяване на гробищния парк, като основен препъни-камък е сграда в средата на терена, чиято собственост трябва да бъде установена от експертна комисия.

По време на посещението си областният управител и кметът инспектираха район, засегнат от мащабно свлачище, което е разрушило полски път, използван от ловни дружинки, противопожарни служби и земеделска техника.

Ана РАЙКОВСКА