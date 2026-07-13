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Крими

Мотоциклетист е в болница след сблъсък с камион

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа в П. Тръмбеш.

Произшествието е станало на 12 юли около обяд между мотоциклет, управляван от 55-годишен от П. Тръмбеш и товарен автомобил с 25-годишен водач от с. Виноград.  В резултат на сблъсъка е пострадал мотоциклетистът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница. Водачите са изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

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