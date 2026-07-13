Над 108 000 чужди работници в България за три години заради глад за кадри

През последните три години България е внесла над 108 000 работници от трети страни. Това означава, че има глад за кадри, но той е свързан с нещо доста важно – глад за умения. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия.

Безработицата ни е, бих казала, нездравословно ниска, коментира тя и допълни, че имаме определен кръг от хора, които са регистрирани в бюрата по труда. За съжаление почти половината от тях са много ниско квалифицирани, това е причината, поради която работодателите обръщат поглед все повече навън, добави министърът.

Внос няма как да няма с тази ниска безработица и все по-голямото търсене на кадри с определени умения, посочи Ефремова.

Действително, когато стартирахме подготовката за тази бюджетна процедура и конкретно бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), имахме затруднения да бъдем сигурни, че всички социални плащания ще бъдат гарантирани, каза министърът по отношение на бюджета на общественото осигуряване за тази година. По думите ѝ, най-уязвимите социални групи ще получават навреме всички социални плащания – обезщетения, майчинство, пенсии и др.

Има усещане за несправедливост въпреки нарастващите разходи в социалната сфера, коментира Ефремова по отношение на баланса между социалното подпомагане и социалното осигуряване.

По думите ѝ, към минималната работна заплата има много обвързани плащания и предстоят кръг от разговори, така че да се стигне до по-добри решения.

Никога „Прогресивна България не е имала като идея да съкращава каквито и да било срокове по отношение на майчинството“, каза министърът и допълни, че за следващата година предстоят разговори и конкретни параметри, които ще се коментират, така че да се постигне по-добър баланс и защита на майките.

Министър Ефремова коментира още, че е подсигурено да няма промяна в нетния доход на държавните служители, когато се случи промяната в покриването на осигуровките им от 1 август тази година.

„Отпадане на тавана на пенсиите е мярка, която към момента не се обсъжда. По-скоро се обсъжда такава за увеличаване на тавана на пенсиите“, посочи Ефремова.

По отношение на домовете за възрастни като държавно делегирана дейност към общините в страната, министърът коментира, че те са 81 на брой. Те имат голям капацитет – над 3000 човека са настанени там, каза тя и допълни, че тази година ще отворят още пет и в голяма степен те покриват нуждите, заедно с частните домове.

БТА