Областният управител забрани къпането в неохраняеми водоеми

Заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми издаде областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов.

Разпоредбата е изпратена до всички отговорни институции, като контролът на дейностите ще се осъществява от заместника му Петър Димитров.

Заповедта е постоянна и засяга ползването на неохраняеми и необезопасени язовири, езера, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища на територията на област Велико Търново. Изрично забранено е къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в тях.

Къпането, плуването и водните спортове са разрешени единствено в максимално обезопасени водни площи.

Заповедта налага още да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване от всички държавни организации и общински администрации, обществени организации, фирми, кооперации и физически лица, находящи се на територията на област Велико Търново.

Собствениците, арендаторите, концесионерите, наемателите и ползвателите на водни обекти са длъжни да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни табели. Те трябва да са за на разстояние, не по-голямо от 200 метра помежду си, а контролът за спазване на забраната да е постоянен.

Басейните за обществено ползване трябва да са максимално обезопасени и да се наблюдават от спасители.

Водните площи, които не са отдадени под наем или концесия, са отговорност на кметовете на съответната община, на чиято територия се намират. Управниците са задължени да осигурят минимално обезопасяване (поставяне на табели и др.) на водните площи и обекти със забрана за къпане, които са лесно и обществено достъпни или често посещаеми; водни спасители в охраняемите и максимално обезопасени зони, ако на съответната територия има такива; указателни табели и оградителни съоръжения на рискови участъци; информационни кампании за повишаване на информираността на населението относно безопасното поведение във водата.

При установяване на нарушения областният управител следва да бъде незабавно уведомен, за да се предприемат административно-наказателни мерки.

Регионалното управление на образованието – Велико Търново, има задължение чрез директорите на училища и детски градини да организира и проведе необходимата превантивна и разяснителна дейност за безопасно къпане и плуване на учениците и децата.

Лицата, които нарушават разпоредбите, носят административно-наказателна отговорност по Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново, Регионалната здравна инспекция – Велико Търново, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, и Българският червен кръст – Велико Търново, трябва да извършват съвместни проверки; да осигурят курсове за обучение и квалификация на водни спасители; да подготвят и разпространяват информационни материали за безопасност при къпане. Съдействие се изисква и от Областна дирекция на МВР.