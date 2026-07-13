Обявиха конкурс за ново ръководство на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ОФИЦИАЛНО ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“.

Процедурата е за позициите изпълнителен директор, независим член и представител на държавата. Крайният срок за кандидатстване е 30 юли.

Сред изискванията към желаещите да заемат ръководните постове в Борда са висше образование по медицина, дентална медицина, право, фармация, бизнес администрация, стопанско управление или от професионално направление „Икономика“. За кандидатите за длъжността изпълнителен директор е задължително да имат придобита образователна степен в областта на здравния мениджмънт.

Участниците в процедурата, които искат да оглавят лечебното заведение, трябва да представят и концепция за развитие на болницата.

След проверка на документите с допуснатите в решаваща фаза на подбора ще бъдат проведени събеседвания.

От публикувана в сайта на здравното министерство справка за състоянието на търновската болница става ясно, че текущият финансов резултат на клиниката е положителен. Дружеството е на печалба в размер на 311 хил. евро. През първото тримесечие на 2026 г. броят на преминалите болни е 4847. Това е увеличение с 0,1% в сравнение със същия период на предходната година. Към 31 март заетостта на легловата база в болницата е била 64%.

Лечебното заведение няма просрочени задължения.

Галина ГЕОРГИЕВА