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Площадката за разделно събиране ще обслужва само жители на община В. Търново

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Площадката за разделно събиране на отпадъци в зона „Дълга лъка“ е изградена за удобство на жителите на Велико Търново и общината.

Обектът обаче се оказа предпочитан за ползване и от граждани на редица други общини, а редовно на площадката пристигат пълни микробуси дори от съседни области. Това доведе до запълване на капацитета й.

Заради това от следващата седмица Община Велико Търново въвежда пропускателен режим – на площадката ще бъдат обслужвани само жители на старопрестолния град и всички населени места от нашата община. Същото важи и за площадката в с. Ресен.

Община Велико Търново е в готовност да сподели добрите практики за разделно събиране на отпадъци с всяка друга община, която има интерес от изграждането на подобни обекти.

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