понеделник, юли 13, 2026
Последни:
балетен спектакъл
Култура

Прогноза за дъжд мести балетния спектакъл „Сън“ на 14 юли

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Заради прогноза за лошо време се променя датата на балетния спектакъл „Сън“ от програмата „Поглед към бъдещето“ на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ – Велико Търново 2026.

Представлението на Балетна школа „КласикАрт“ на откритата сцена в крепостта „Царевец“ ще е на 14 юли, вторник, от 21,00 ч. с вход свободен.

В авторската класическа и модерна продукция на хореографа Марин Удварев ще участват близо 60 изпълнители, а заедно с талантливите малки балерини ще се изявят и техни родители.

Продукцията е изградена като ефирно пътешествие през човешките сънища, фантазии и магията на танца, съчетавайки нежна хореография и красиви костюми.

 

Вижте още

Десетки студенти и преподаватели се включиха в ателие по енкаустика

БОРБА БГ 248 четения 0
Здравко Димитров

Търновският ветеринар д-р Здравко Димитров издаде книга с човешки и нечовешки истории

БОРБА БГ 368 четения 0

Клуб ТаМ във Велико Търново е една от трите локации в България, включени във Фестивала на “Новия европейски Баухаус”

БОРБА БГ 195 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *