Прогноза за дъжд мести балетния спектакъл „Сън“ на 14 юли
Заради прогноза за лошо време се променя датата на балетния спектакъл „Сън“ от програмата „Поглед към бъдещето“ на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ – Велико Търново 2026.
Представлението на Балетна школа „КласикАрт“ на откритата сцена в крепостта „Царевец“ ще е на 14 юли, вторник, от 21,00 ч. с вход свободен.
В авторската класическа и модерна продукция на хореографа Марин Удварев ще участват близо 60 изпълнители, а заедно с талантливите малки балерини ще се изявят и техни родители.
Продукцията е изградена като ефирно пътешествие през човешките сънища, фантазии и магията на танца, съчетавайки нежна хореография и красиви костюми.