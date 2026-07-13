Първа полицейска операция с дрон във великотърновско, 36 санкционирани

Неправилно изпреварване е най-честото засечено нарушение

Тридневна специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата и с цел намаляване предпоставките за пътен травматизъм предприе ОДМВР – В. Търново. В петък и през почивните дни екипи на полицията следяха за нарушения по най-натоварените пътни артерии в областта с помощта на безпилотно летателно средство (дрон). Най-често допусканите нарушения бяха неправилно изпреварване. Санкционирани са общо 36 водачи, от тях 5 с актове и 31 с глоби по фиш.

Подобни операции, при които с дрон се записва нарушението и непосредствено след това автомобила се извежда от потока и водача се санкционира ще продължат да се провеждат и занапред в цялата област.