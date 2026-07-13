Словенци ще готвят цезарски праженик по време на Летния семинар във ВТУ

С хляб и сол по стар български обичай бяха посрещнати участниците в 49-ия международен летен семинар по български език и култура във ВТУ.

Тържествено той бе открит в аулата на университета в присъствието на академичното ръководство, сред официалните лица бе и дългогодишният директор на семинара проф. д-р Христо Бонджолов, който след 20 години предаде щафетата.

Новият директор доц. д-р Валерия Тодорова приветства семинаристите с „добре дошли“ в университета с история, с мисия и с особено място в съвременната българска хуманитаристика. „Летният семинар във ВТУ е един истински празник на езика, на живия диалог между различни народни и традиции. Той има дълга история и се е утвърдил във времето като едно от най-разпознаваемите пространства за международна българистика. За нас това е доверие, чест, привилегия, но и отговорност“, каза тя при откриването.

И тази година Летният семинар събира колоритни личности, обединени от любопитството към нашия език и култура. Голяма част от семинаристите не владеят добре български език, показа бърза проверка на „Борба“, затова упражненията, особено езиковите, ще са им голяма полза.

Дали заради българските му корени, но човек отлично може да се разбере с Майкъл Христов от Вашингтон. Сам казва, че е българин от САЩ и се чувства такъв. Той е на 22 години, току-що е завършил бакалавърска степен по психология и е във Великотърновския университет, за да усъвършенства езика. И двамата му родители са българи, майка му е от София, а баща му – от Димитровград. Това е третото му лято тук, учил е много за България и много му харесва страната – красива, с мили и добросърдечни хора. Има братовчеди, лели и чичовци в Кърджали и Несебър и им е бил на гости, както и на бабите си в София и в Димитровград.

Роберт Грошел от Словения е за трети пореден път на Летния семинар във Велико Търново. „Много ми харесва Велико Търново и този семинар. Тук има нещо наистина магично и вдъхновяващо. Винаги след него се връщам у дома по-пълен със спомени, познания“, сподели той. Роберт е от малко село близо до Идрия, в западната част на Словения. Следвал славистика в Люблянския университет, а към българския се насочил, защото е убеден, че от славянските езици той е най-интересен и с особености, които ги няма и не са присъщи на сродните му. Той е преподавател по транслатология и италиански език. Подготвил се е добре за вечерта на националната кухня. Ще приготвя цезарски праженик – вид палачинка, но по-особена.

Шандор Янчик идва от Унгария, от столицата Будапеща, и е за първи път на Летния семинар. Следва руска филология и българският му е втори славянски език, учи го четири години и го владее добре. Харесва му като език, харесва и българите. Преди година през лятото работил по морето, по Южното Черноморие като екскурзовод и преводач към туристическа агенция от Унгария. Тогава се влюбил в страната ни, макар още да не я е обиколил. Иначе унгарската група ще готви гулаш и ще черпят с паленка, доста по-люта от нашата ракия.

Участниците в Летния семинар със сигурност ги чакат три незабравими седмици.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката