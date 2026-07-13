Средновековна „пералня” за ризници, бойни брадви, пики и мечове показаха в първата Семейна събота

Любознателните пътешественици във времето, които участваха в първата Семейна събота в Исторически музей – Горна Оряховица, за 2026 г., влязоха в ролята на воини от Второто българско царство.

Облякоха гамбезон (платнена броня), сложиха брони от халки и въртяха мечове. Разбраха и как се поддържа цялото снаряжение и дори завъртяха средновековна „пералня“ за ризници.

Реконструкторът от Национално дружество „Традиция“ Ивайло Антонов поведе децата в тази разходка по бойните полета на Асеневци и наследниците им. Чрез него малките гости на музея научиха много за историята на Второто българско царство и за живота на хората по онова време. Видяха бойни брадви, пики и мечове, щитове, ламелна броня, ризница от халки. Разбраха и как се поддържа бойното снаряжение и всеки имаше възможност да завърти пералнята за ризници – буре с пясък, което се върти с манивела.

Семейната събота започна с традиционната игра „Пътешественикът и тези чудни, чудни вещи“. Всички деца бяха много знаещи и активни, така че награди имаше за всички.

Голямата награда спечели 9-годишната Дамяна от Русе, която за втора поредна година участва в съботните срещи, докато гостува на баба си в Горна Оряховица.

Следващата събота (18 юли) отново ще е на бойна вълна, но организаторите ще пренесат посетителите няколко столетия напред във времето и ще покажат оръжия и техники от времето на Възраждането – Априлското въстание и Освободителната война.

Ана РАЙКОВСКА