Стопанската академия в Свищов моли за средства държавата

Областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов и ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов доц. д-р Марин Маринов обсъдиха критичното състояние на инфраструктурата на висшето училище.

По време на работната среща бяха дискутирани и бъдещи инициативи във връзка с предстоящата 90-годишнина на академията.

По време на разговора доц. Маринов сигнализира за сериозни проблеми, които застрашават безопасността и функционирането на учебната база. Той акцентира върху външни стъпала, разположени странично от сградата, които се рушат, силно напукана площадка пред главния корпус и деформирана подпорна стена. Ректорът говори за спешна необходимост от държавно финансиране и поиска съдействието на областния управител за отпускане на средства за ремонт на компрометираната база.

В отговор областният управител Марин Богомилов потвърди ангажимента на Областна администрация към образователните институции в региона. Той посочи, че осигуряването на координация и контрол на държавната политика, както и подпомагането на общините при усвояване на средства за инфраструктурни проекти са сред основните му приоритети.

Друг акцент в срещата бе подготовката за тържествата по случай 90-годишнината от създаването на свищовското висше училище.

Ректорът доц. Марин Маринов сподели, че по този повод ще бъде заснет филм за историята и значимостта на академията. Той покани областния управител, който е възпитаник на висшето учебно заведение, да се включи в инициативата, като сподели своите впечатления от студентските си години. Областният управител прие поканата.

Срещата премина в конструктивен диалог, като беше потвърдена взаимната воля за съвместни действия в подкрепа на развитието на академията. Беше договорено да се продължат контактите и да се търсят механизми за осигуряване на необходимото финансиране за ремонта на инфраструктурата.

Веселина АНГЕЛОВА