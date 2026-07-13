Три села в Свищовско все още са на воден режим, проекти има, но пари – не

От 15 населени места с нарушено водоснабдяване в община Свищов в момента безводие тормози 3 села – Козловец, Хаджидимитрово и Горна Студена.

За тях има изготвена проектна документация, но все още се търси финансиране за нейното реализиране, стана ясно на работна среща между областния управител Марин Богомилов и кмета Генчо Генчев.

Отчетен е напредък по водния цикъл – близо 90% от ВиК мрежата на Свищов вече е подновена. Останалата част от мрежата, както и довеждащият водопровод, са предвидени за изпълнение в големия мастър план на „ВиК Йовковци“. По време на срещата Генчев апелира дейностите по изпълнението на този проект да бъдат ускорени.

Голям проблем и сериозни рискове от наводнения крият затлачвания по критични участъци на деретата. Има проблемни зони по завоите и под мостовете, където натрупаните наноси могат да доведат до преливане при обилни валежи. От Общината припомниха, че имат актуализиран списък с дерета и канали, които се нуждаят от периодично почистване от кал, тревна растителност и клони, като това е превантивна мярка за предотвратяване на евентуални бедствия.

Генчев разкри сериозни проблеми и в отношенията с електроразпределителното дружество, което извършва разчистване на опасни дървета около далекопроводи, но оставя отстранената дървесина на място.

Това принуждава Общината да прави допълнителни разходи и ангажименти по нейното почистване. Освен това често се стига до разрушаване на новоизградена инфраструктура, което допълнително утежнява работата на общинското ръководство.

Кметът бе категоричен, че е необходим строг контрол върху безразборното извършване на сондажи и копане на кладенци. Той апелира за създаването на регистър на водосборите във всяко населено място, което би позволило по-добро управление на водните ресурси и превенция на евентуални проблеми. Според Генчев държавата трябва да набележи общините с най-сериозни проблеми във водоснабдяването и целенасочено да насочи ресурсите си към тях.

Ана РАЙКОВСКА