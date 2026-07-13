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празник на пчеларя
ОбществоСтражица

В Кесарево отбелязаха празника на пчеларя

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Св. Прокопий – покровител на пчеларите, почетоха в стражишкото село Кесарево. Жители и гости отдадоха и уважение към всички хора, посветили труда и сърцето си на пчелите и природата.

В село Кесарево празникът събра традиция, вяра и признателност към пчеларите – пазители на едно древно и благородно дело. С много търпение, грижа и любов те се грижат за пчелните семейства и ни даряват с най-сладкия дар на природата.

Гостите на събитието се насладиха на музикална програма и изделия от мед, направени от сръчните участници в празника.

„Нека Св. Прокопий закриля всички пчелари, да им дарява здраве, благополучие и успешна година!”, пожелаха в Кесарево.

 

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