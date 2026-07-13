Вашият хороскоп за вторник, 14 юли

Заредете се с добро настроение. Луната е в Рак и настъпва новолуние. Не всичко протича според желанията ни, но сме принудени да се съобразим с обстоятелствата и да приемем фактите. Не проявявайте агресия. Ненужно е да се сърдите на хората около себе си, ако не действат според вашите очаквания. Намислете си желания и цели за следващите няколко седмици и месеци. Това е прекрасен ден за мечтание.

ОВЕН

Вето от шефовете

В сутрешните часове сте в необичайно лошо настроение заради забрана на ръководството да вършите нещо, което желаете. Обмислете добре защо липсва позволение. Може би не е дошло времето да предприемате определен риск. Денят е хармоничен в следобеда и вечерта. Насладете му се.

ТЕЛЕЦ

Конкурентна битка

Сутринта ще си вземете поука, че не всичко се върти около вас и не вие сте центърът на вселената. На работното място се явява колега – конкурент, който ще ви накара да се замислите за ценза си и за уменията, които притежавате. Все пак това изиграва положителна роля в живота ви, защото ще ви накара да учите и да се борите за по-добро бъдеще.

БЛИЗНАЦИ

Ограничения

Ограниченията, които ви налага днешният ден, са основната причина да погледнете встрани, да потърсите нови възможности за изява или просто да си сверите часовника с този на всички останали около себе си. Днес някой се опитва да ви наложи своята воля и да ви постави в калъп – нещо, което не ви се харесва особено.

РАК

Силна интуиция

Във вторник сутринта ви вбесяват хора, на които до този момент сте имали безрезервно доверие. Те ще ви подлъжат за нещо важно или ще ви наведат да тръгнете в грешна посока. Днес се осланяйте изцяло на своята собствена интуиция, още повече ако се налага да влагате пари или да давате повече накуп.

ЛЪВ

Неочаквани трудности

Тази сутрин сте в лошо настроение. Неочаквани пречки от съвсем рутинен характер застават на пътя ви и изискват от вас да им отделите цялото си внимание. Разбира се, те не влизат в предварителните ви планове и тъкмо това е разковничето за вашето недоволство. Нищо, отметнете ги и продължете нататък. Ще ви олекне.

ДЕВА

Нов проект

Денят ви носи сериозни промени в предварителните планове. Не всичко се случва така, както предварително сте си го начертали. Това е и причината за вашето недоволство, но пък всичко ще си дойде на мястото, когато едно също толкова непредвидено предложение кацне на вашето рамо. Става въпрос за нов проект в службата.

ВЕЗНИ

Успокойте топката

Тази сутрин ще бъдете провокирани от различни обстоятелства, които изискват да запазите самообладание и да вземате най-правилните решения. Семейни проблеми са в основата на притесненията ви. Хаосът в мислите е явен. Концентрирайте се, успокойте топката и така ще предприемате най-правилните ходове.

СКОРПИОН

Без капризи

В сутрешните часове сте изключително нервни, напрегнати и капризни. Дразните се от всяко едно обстоятелство, което не е по вашите вкусове и желания. Демонстрирате недоволството си и привличате погледите на другите хора. Ще попаднете в сигурна изолация с това свое поведение.

СТРЕЛЕЦ

Внимавайте с парите

Възможно е да вземете неправилно решение спрямо своите финанси и бързо да загубите стабилността си. За да се предпазите от нещо такова, просто се ограничете от даване на обещания или извършване на парични операции. Кредитите са абсолютно забранени, защото, вместо да ви дадат нещо, те ще ви вземат много повече.

КОЗИРОГ

Активен ден

Няма значение дали сте на работа, или си почивате. Телефонът ви ще прегрее от обаждания с различни казуси и служебни проблеми, които трябва да се свършат най-късно до обяд. Подгответе се за активен работен ден в средата на лятото. Няма как да го избегнете. Има и такива моменти.

ВОДОЛЕЙ

Заяждат се с вас

Без да искате, в сутрешните часове ще попаднете под прицела на недоволни хора, които търсят причина да се заядат с вас. Най-добрият изход е да не си го слагате на сърцето и да не отделяте от вниманието си. Но тръгнете ли да влизате в пререкания, бъдете уверени, че ще съсипете един хубав и ползотворен ден.

РИБИ

Късметът е с вас

След като вчера не бяхте в особено добра кондиция, днешният ден ще ви постави в по-активни ситуации и ще иска от вас да сте бодри и готови за действие. Не отлагайте повече ангажиментите си за утре, а ги свършете днес. Независимо колко ви е напрегнато, успехът и късметът са с вас.

Хороскоп за родените на 14 юли – Честит рожден ден! През следващата една година пречките и трудностите ще имат за цел да ви направят по-силни и издръжливи. От друга страна, в общуването и сферата на контактите ще имате много късмет. Позволете на нови запознанства да влязат в живота ви.

Тодор Емилов-Тео