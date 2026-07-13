понеделник, юли 13, 2026
Последни:
Vivacom Job Lab
Общество

Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

120 ученици в 11-ти и 12-ти клас от няколко професионални и профилирани гимназии вече са по-подготвени за прехода от училище към кариерното развитие. Те се запознаха с реалната бизнес среда и с ключовите умения, които вече се търсят в цял свят, в рамките на пилотното издание на социално отговорната инициатива Vivacom Job Lab.

 

Паралелно с дигиталната грамотност програмата развива и „меките“ умения – базов стандарт за младите хора днес. Чрез серия от интерактивни обучения с ролеви игри и ситуации участниците в Job Lab развиха критично мислене, адаптивност, устойчивост, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникация.

 

Програмата е вдъхновена от успешния опит на United Group – компанията-майка на Vivacom – в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Българското издание се проведе в продължение на четири месеца в София, Благоевград, Варна и Велико Търново, като у нас беше надградено със специален модул за младежи, лишени от родителска грижа, от преходно жилище в кв. Горна баня в София.

 

Програмата премина през три етапа: обучения на място в училищна среда; самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне; и на финала – учебна визита в централата на Vivacom.

 

Работилниците в училищна среда обхванаха редица ключови компетентности. Във Варна учениците се запознаха с платформата LinkedIn, като работиха и по реални казуси – от решаване на училищни проблеми, през кандидатстване за мечтаната работа до създаване на стратегии за подобряване на работната среда и управление на времето. Във Велико Търново младежите разработваха екипни стратегии за подобряване на училищната среда и се готвиха за интервю по програма „Еразъм+“. В Благоевград фокусът беше върху пресечната точка между математическата логика и емоционалната интелигентност – две качества, задължителни за съвременния бизнес. А младежите от преходното училище в Горна Баня проявиха изключително висока активност и ангажираност, както и желание за учене и готовност за споделяне на идеи, важни за успешния самостоятелен живот в бъдеще.

 

Осемнайсет от най-активните участници стигнаха до финалния етап на Job Lab, в който излязоха от класната стая и се потопиха в реална корпоративна среда – с учебна визита в централата на Vivacom.

Там те преминаха през практически обучения, симулации на интервюта за работа и срещи с представители на мениджмънта, които им показаха как пътят от класната стая до първото интервю може да бъде по-ясен, по-практичен и по-вдъхновяващ.

 

Специален модул за изкуствен интелект и дигитални умения помогна на учениците да разберат как отговорно да използват AI инструменти при учене и работа, с конкретни примери. В сесия, водена от Виктория Стоянова, основател на партньора на Vivacom Job Lab „Развий се“, участниците дискутираха в дебат ключовите умения, които са развили по време на програмата.

 

Акцент във финалното събитие в София беше срещата на учениците с Асен Великов, Главен изпълнителен директор, и Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom. Те разговаряха за първите стъпки в професионалния свят, за уменията, които бизнесът търси, и за възможностите, които технологичният сектор отваря пред младите хора.

 

С Vivacom Job Lab искаме да дадем на учениците не просто знания, а увереност – да задават въпроси, да работят в екип, да мислят критично и да се адаптират към свят, в който технологиите се развиват изключително бързо. Удовлетворен съм, че показахме на младежите как изглежда реалната работна среда и как уменията, които развиват днес, могат да се превърнат в основа за техния бъдещ професионален път“, коментира Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

Вижте още

Искат мнение от граждани за съхранение на пет местни защитени зони

БОРБА БГ 479 четения 0

Влюбени създават екологичен рай в селски имот, в който живеят безплатно срещу поддържане

БОРБА БГ 61421 четения 11

1181 физически лица от региона са били жертва на престъпления през последната година

БОРБА БГ 191 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *