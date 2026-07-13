Във Велико Търново ще протестират за по-високо обезщетение за майчинство

НА 14 ЮЛИ ОТ 18:30 Ч. ПРЕД ПАМЕТНИКА „МАЙКА БЪЛГАРИЯ“ В СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПОД НАДСЛОВ „МАЙЧИНСТВОТО НЕ Е МИЛОСТИНЯ“.

Родители ще настояват държавата да осигури по-достойна финансова подкрепа за отглеждането на деца.

Организаторите на демонстрацията подчертават, че средствата, които в момента се изплащат за майчинство и детски надбавки, не са съобразени с инфлацията и не могат да покрият основните разходи за малчугани. Те изтъкват, че държавната помощ през втората година на майчинство е недостатъчна и поставя семействата в безизходица.

Организаторите призовават за активност от страна на родителите и всички, които осъзнават измерението на демографската криза у нас.

Протестиращите ще настояват за адекватно обезщетение за майчинство през втората година, което да е по-голямо от минималната работна заплата. Другите искания са социалното майчинство да бъде в размер на 460 евро, а детски надбавки да се изплащат за всяко семейство без значение от доходния критерий.

На демонстрацията ще призоват и за ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки според инфлацията и минималната работна заплата.

Галина ГЕОРГИЕВА