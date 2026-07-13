Йовковци и Еленският Балкан вдъхновяват Михаил Арнаудов за първите му записи на български фолклор

По следите на тайните на едно писмо от 29 юли 1912 г., писано от Михаил Арнаудов в Йовковци до Иван Шишманов в София, тръгва нашият голям фолклорист проф. Анчо Калоянов.

Първите двама са наистина знаменити, единият – основател на съвременната фолклористика, другият – сред създателите на Софийския университет и министър на народното просвещение. А Йовковци е в дъното на язовира, на който е дал името си, докато язовирът на нас – водата за пиене. И си струва да се гмурнем в миналото, за да видим какво има там, на дъното, забравено от нас.

Писмото описва местообиталището на знаменития фолклорист Михаил Арнаудов, който нарича Йовковци махала, местните го знаят като колиби, а обитателите – колибари. Пейзажът тук го е омаял и той, пътник с тояга в ръка срещу овчарските кучета, признава: „местността приличаше на миниатюрна Швейцария”, в гънките на балканските предпланини живеят гордите колибари, еленските балканджии”. Което пък дава основание на Анчо Калоянов да назове и основателя на Йовковци Балканджи Йовко – съименник на Балканджи Йово от христоматийната песен „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово”. На малцина от тези, които са били обучавани в училищното родолюбие от тази песен, е известно, че нейният образец е „Даваш ли, даваш, мори Никола”, а Пенчо Славейков, родом от Трявна, го преименува в Балканджи Йово в съгласие със стоическата горда позиция на защитник на своята вяра.

Странното е, че една песен, записана от Гана Иванова в селцето Йовковци, познава балканджиите откъм другата им страна – борбената, с пушка в ръка да бранят честта на своите дом и челяд.

Престарялата бабичка в 1912 г. не могла да се сети за края на песента, а и старанията на младия тогава, роден в 1878 г., Арнаудов не го довели до успех. Там се пее и за чудновата пушка с дванайсет огнила, което затруднило Анчо Калоянов в тълкуването и се обърнал за помощ към режисьора на „Хайка за вълци” и почетен гражданин на Елена Станимир Трифонов. Отговорът бил зашеметяващ – за никакви примитивни кремъклийки не идело реч, а за най-модерното стрелково оръжие, изобретено в средата на XIX век, времето, в което най-активните българи в нашето Възраждане са от двете страни на Балкана. А по подражание на тази песен Анчо Калоянов наредил своя песен за Йовко Балканджи – не дава той дом и чеда на дванайсетте хайдути, а си има помощник – снашица Дойка, със сабя, запасана на тънко кръстче.

Нашата жива памет – устната, фолклорната, е и живата вода, която именно Арнаудов в българската научна традиция превръща в отделен дял, наречен фолклористика. В битието си на преподавател по дисциплината „Български фолклор” във ВТУ Анчо Калоянов води студентски кръжок „Проф. Михаил Арнаудов” и е бил на лятна експедиция по неговите стъпки петдесет години след издаването на „Фолклор от Еленско” през 1913 г.

Тогава узнава, че къщата, в която отседнал Михаил Арнаудов, е всъщност Камбуровият хан от Йовковци, сега Етнографски музей в Елена. Потвърдено и от Петър Йорданов, кореняк еленчанин и потомък на някогашните собственици.

Добрата слука ме срещна наскоро с този наследник на Камбуровия род и споделеното от него за „Борба” е малко, но ценно: „В нашата къща се гордееха с Михаил Арнаудов. Баба ми Пенка с гордост казваше, че той я държал на коленете си. Това е един съвсем обикновен житейски факт, но личността на Михаил Арнаудов го превръща в свещенодействие”.

Всъщност големият учен отсяда през все още мирната 1912 г. не къде да е, а в къщата на зет си подпоручик Иван Камбуров, женен за неговата сестра Мария Арнаудова. Двамата се запознават в Русе през 1896 г. и през 1908 г. стават семейство.

Йовковци и престоят му там вдъхновява Михаил Арнаудов да събира бисерите на българския фолклор и от това село започва обиколката му из България. „Селата и махалите в Еленска околия с будното си население и с чистата си племенна традиция, открити от него тъй неочаквано, му обещават богата жътва”, пише в изследването си за него Искра Арнаудова. Едното писмо води до друго и той отново пише на Иван Шишманов: „Главното ми развлечение – ако щете: целта и страстта ми – е да събирам фолклор”. Получава отговор в писмо от 9 август 1912 г., в което Шишманов съветва Арнаудов, пред когото се е разкрило „дълбокото фолклорно море”, да съсредоточи изследователските си проучвания главно върху селцето Йовковци и даде образец как се прави „монографично фолклорна изследване на една местност”.

Арнаудов обаче е увлечен в издирване на народни певци, от които да запише богатата устна поетическа традиция на Еленския край. Така той ще изгради първото си теренно проучване, последвано от още много други.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката и Фейсбук