Задържаха петима пияни водачи 

Петима водачи, употребили алкохол установиха служители на РУ – Г. Оряховица, Стражица и Пътна полиция-Велико Търново. На 12 юли около 22,30 ч. в с. Козаревец е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 37-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,87 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. В събота следобед по пътя между Стражица и с. Бряговица е извършена проверка на мотофреза, управлявана от 47-годишен от с. Бряговица. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,56 промила. Той е отказал кръвна проба.

Същия ден около 21,00 ч. при обработка на катастрофа с материални щети при проверка на водача – 25-годишен от с. Пчелище за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,92 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Други двама пияни шофьори са спипани по същото време на деня. В с. Шемшево е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 30-годишен от В. Търново. При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,44 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. В хода на специализирана полицейска операция в неделя автопатрул на РУ – Стражица е спрял товарен автомобил, управляван от 41-годишен от Търговище, който се оказал с 1,31 промила. Взет му е кръвна проба.

Петимата водачи са задържани за срок д о24 часа по ЗМВР. По всички случаи са образувани бързи производства.