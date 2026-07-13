Заради шише бира: Собственичка на магазин, единствен в селото, забрани достъп на набедени крадци

Собственичката на единствения хранителен магазин в село Димча забрани на двама братя съселяни да влизат и си пазаруват, след като ги обвини в кражба на шише бира.

Данданията прерасна в скандал, тъй като, макар да притежава магазина, той се явява обществено място, с което собственичката нарушава не само правата на хората, но и редица закони, според кметицата Иваничка Колева, влязла в ролята на арбитър.

Случката се разиграла преди няколко дни, след като двамата набедени за крадци си пазарували в магазина. На излизане на тротоара те видели двулитрово шише бира, изпаднало от буса на наскоро преминалия доставчик, и го взели. Магазинерката ги видяла и обвинила в кражба. Те обяснили случилото се, предложили дори да го върнат или платят, но тя била непримирима и им забранила да стъпват в магазина. Ситуацията обаче ескалира.

Освен че залепя плакат с лицето на единия от мъжете с надпис „ВНИМАНИЕ, КРАДЕЦ“ на публично място, тя вика и полиция. Образувана е полицейска преписка и се събират данни и обяснения.

Кметицата провежда разговор със собственичката, за да си изясни ситуацията, и се обявява в защита на двамата братя, още повече че всеки е невинен до доказване на противното и магазинът е публичен обект за обществено ползване, където важат определени правила и права. Тепърва Георги и Йордан ще си търсят правата.

Казусът продължава да е основна тема в Димча, което придава лош привкус на взаимоотношенията между живеещите там и създава напрежение в общността. „Това не е единичен случай в този търговски обект, между хората се говори, че и на други хора е забранявано да го посещават по подобни причини“, коментира Иваничка Колева.

Ана РАЙКОВСКА