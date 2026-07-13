понеделник, юли 13, 2026
Последни:
словашки град
ЗлатарицаОбщество

Златарица се побратими със словашки град

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Началото на ново приятелство и дългосрочно партньорство постави Златарица.

По време на официалното си посещение в словашкия град Гиралтовце в тържествена обстановка кметът Петър Ганев подписа с колегата си инж. Павол Турик споразумение за побратимяване и сътрудничество между Община Златарица и град Гиралтовце.

В рамките на визитата българската делегация се запозна с икономическия и обществения живот на Гиралтовце. Тя посети местни фирми като Ormix s.r.o., KOMAS s.r.o. и Основната организация на словашките пчелари в Гиралтовце с председател Душан Стефаник, където се запознаха с дейността и производството. Не пропусна да види и културните и исторически забележителности, които представят богатото наследство, традициите и развитието на региона и са неразделна част от неговата история и идентичност.

„Вярвам, че това партньорство ще бъде изпълнено със съдържание и ще създаде реални възможности за обмен на добри практики, реализиране на съвместни инициативи и изграждане на още по-силни връзки между нашите две общности. Изказвам искрената си благодарност към кмета инж. Павол Турик, ръководството на град Гиралтовце и всички домакини за изключително топлото посрещане, гостоприемството и ползотворните срещи. Убеден съм, че днешното начало ще се превърне в успешно и дългосрочно сътрудничество в полза на жителите на община Златарица и град Гиралтовце“, категоричен бе Петър Ганев.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

От днес полицията засилва контрола по пътищата в страната

БОРБА БГ 856 четения 0

Община Свищов подаде 36 проектни предложения за саниране на многофамилни жилищните сгради

БОРБА БГ 239 четения 0

Седем изборни дела гледаха административните съдии, три ще решава ВАС

БОРБА БГ 111 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *