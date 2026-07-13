Златарица се побратими със словашки град

Началото на ново приятелство и дългосрочно партньорство постави Златарица.

По време на официалното си посещение в словашкия град Гиралтовце в тържествена обстановка кметът Петър Ганев подписа с колегата си инж. Павол Турик споразумение за побратимяване и сътрудничество между Община Златарица и град Гиралтовце.

В рамките на визитата българската делегация се запозна с икономическия и обществения живот на Гиралтовце. Тя посети местни фирми като Ormix s.r.o., KOMAS s.r.o. и Основната организация на словашките пчелари в Гиралтовце с председател Душан Стефаник, където се запознаха с дейността и производството. Не пропусна да види и културните и исторически забележителности, които представят богатото наследство, традициите и развитието на региона и са неразделна част от неговата история и идентичност.

„Вярвам, че това партньорство ще бъде изпълнено със съдържание и ще създаде реални възможности за обмен на добри практики, реализиране на съвместни инициативи и изграждане на още по-силни връзки между нашите две общности. Изказвам искрената си благодарност към кмета инж. Павол Турик, ръководството на град Гиралтовце и всички домакини за изключително топлото посрещане, гостоприемството и ползотворните срещи. Убеден съм, че днешното начало ще се превърне в успешно и дългосрочно сътрудничество в полза на жителите на община Златарица и град Гиралтовце“, категоричен бе Петър Ганев.

Ана РАЙКОВСКА