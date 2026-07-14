18-годишните национали на Европейското в Риети настанени в казарма на карабинери, купиха си вентилатори!

Мария Илиева и Михаил Русинов ще представят В. Търново в сектора за хвърляне на копие…

22-ма състезатели – 10 юноши и 12 девойки, ще се борят за медалите на Европейското първенство под 18 години в Италия. Шампионатът е от 16 до 19 юли в Риети, където Велико Търново ще има двама представители. Това са състезателите на „Ивайло 93“ Мария Илиева и Михаил Русинов. Възпитаниците на треньора Николай Гемижев са национални шампиони за хвърляне на копие.

Михаил Русинов ще излезе в сектора на стадиона в Риети с личен рекорд от 69.23 метра от Балканиадата в Ново Место в началото на месеца. С това постижение Русинов стана балкански шампион и вече е национален рекордьор за юноши под 18 г. Атлетът ни показа отлична форма непосредствено преди шампионата и е готов за своя европейски дебют.

Мария Илиева също замина отлично подготвена. Преди две седмици тя спечели златен медал от Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години с резултат от 45.91 метра. Преди това в своята възраст под 18 години постави два национални рекорда на копие (500 грама) на турнира по лека атлетика “Младост” в Русе. Тогава тя постигна 51,02 метра в първия си опит, а в последния изпрати уреда на 54,09 метра. Този резултат е трети в европейската ранглиста за годината в тази възраст.

Междувременно от Федерацията по лека атлетика съобщиха, че българският отбор в Риети е закупил вентилатори за стаите в казармата на карабинерите, където са настанени учасниците ни на Европейското първенство под 18 г. Стаите са без климатик, а температурата е 35 градуса!