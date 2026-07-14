Александър Пагу победи на компаунд при мъжете на турнира „Робин Худ“

120 стрелци от 14 клубa във всички стрелкови дисциплини участваха в Националния турнир на открито „Робин Худ“, проведен в София. Това бе поредното състезание, на което Александър Пагу от „Етър- 78“ на компаунд при мъжете показа, че е в добра спортна форма и след оспорвани елиминации спечели първо място, макар че в квалификацията бе пети. На компаунд при жените съотборничката му Дария Златева се класира на пето място. При смесените отбори, Александър Пагу с Дария Златева заеха четвърто място. На компаунд мъже- отборно, Александър Пагу, Димитър Янков и Рикардо Собчак също са четвърти. Добро класиране постигна и Боян Иванов, който е на 13-то място при мъжете на рекърв. В дивизия рекърв Давид Иванов е шести индивидуално.

„Представянето на поредния турнир на открито „Робин Худ“ е повод за гордост и ни мотивира да продължим да работим с още повече енергия и амбиция за предстоящите състезания“, коментира треньорът Димитър Димитров.