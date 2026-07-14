Хороскоп, 15 юли: Движете се повече, независимо дали сте на работа, или в отпуск

Луната е в Лъв и хармоничните й аспекти със Сатурн и Нептун правят днешния ден активен и ползотворен. Движете се повече, независимо дали сте на работа, или в отпуск. Еднообразието, застоят и престоят дълго време на едно място биха ви изнервили днес.

ОВЕН

Въздействате

Днес вие сте активни, дейни и можете да свършите доста работа. Успявате да подредите мислите си и още до обяд да изготвите един съвършен план за бъдещо развитие. Днес общувате свободно с хората около себе си и можете да ги ангажирате в кауза, която ви се струва важна.

ТЕЛЕЦ

Хубав ден

Радвате се на вдъхновение. Използвате чара си навсякъде. Успявате да освободите напрежението и да всеете спокойствие в дома си. Нещата около вас видимо се нареждат точно в средата на юли. Имате силни предчувствия за сбъдване на ваши мечти. Това е хубав ден и е важно да му се насладите.

БЛИЗНАЦИ

Лежерно време

При вас нещата малко по малко започват да потръгват. Днес се пригответе за ден, изпълнен с разговори, контакти, телефонни позвънявания и писане на имейли. Често пъти това ще ви разсейва. Ще ви разсейват и социалните мрежи в телефона ви, към които вие днес ще имате особено голям афинитет. Но все пак е летен, лежерен сезон.

РАК

Емоции

Съберете мислите си. Днес оживлението при вас е факт. Нещо се случва, нещо се забързва в живота ви. Имате нужда да споделите с приятели или близки за всичко, което ви вълнува. Хаотични сте, но това е част от вдъхновението, което ви е сполетяло. Съвсем скоро емоциите ще се избистрят.

ЛЪВ

Не на всяка цена

Днес Луната е в знака ви, съветвайки да бъдете малко по-сдържани и не чак толкова напористи в постигане на целите си. Действате така, сякаш трябва да постигнете успех на всяка цена. Невинаги ще попадате на благоприятните за тази цел обстоятелства. Оставете си вратичка какво да правите ако не постигнете успех.

ДЕВА

Почивка

Не ви чака ден от най-активните през тази седмица. Но за вас това е добра новина. Сега се чувствате неотпочинали, сякаш без енергия и без желание да действате в каквито и да било направления. Насочете енергията си към затваряне на страници, приключване на дела или просто почивка. Не стартирайте нищо ново.

ВЕЗНИ

Рискувате и печелите

Решени сте, че заслужавате нова и по-добре платена работа. Самочувствието ви е голямо и тъкмо то ще ви накара да потърсите реализация. Ще намерите. Не ви липсва кураж да направите първа крачка, да предприемете риск или да си поискате по-високо заплащане за труда. Днес ще получите положителен отговор.

СКОРПИОН

Нервен ден

Днес сте нервни и затова ви съветвам да се оставите на спокойствие и да не се насилвате за нищо. Изключете всякакви инициативи от графика си, не предприемайте действия. Имате нужда да останете сами със себе си, за да преодолеете един вътрешен комплекс, зародил се неотдавна в характера ви.

СТРЕЛЕЦ

Успех

За вас денят обещава да бъде активен и спорен. Очакват ви новости и предложения. Попадате в ситуации, които изискват адекватното ви решение. Добрата новина е, че всички размествания се случват във ваша полза. Сряда е заредена с късмет. Вие сте в подем. Не оставяйте недовършени дела за утре.

КОЗИРОГ

Обвинявате другите

Днес сте емоционални. Изпадате в неоправдани нервни изблици, като обвинявате другите за своите собствени грешки, направени днес, вчера или в някои от дните в близкото минало. Освободете мислите си. Денят може да е доста по-спокоен, ако се отдадете на анализ на своите действия.

ВОДОЛЕЙ

Много енергия

Намирате се в етап на делови напредък, но днешният ден предстои да бъде изпълнен с нерви в тази област. Решени сте да постигнете целите си на всяка цена, без оглед на средствата, които трябва да вложите. Склонни сте да пръснете огромно количество енергия, гонейки една цел, независимо дали си заслужава, или не.

РИБИ

Ежедневна работа

Оказва се, че в сряда имате много ангажименти за вършене, а времето никак не ви достига. Изостанали сте с всичко, гонейки стремежите за промяна и ново начало. Е, сега е време да се върнете на рутинните си дела и да видите кои от тях не са свършени изцяло. И ежедневната ви работа има нужда от внимание.

Хороскоп за родените на 15 юли – Честит рожден ден! През следващата една година е важно да не преувеличавате силите и възможностите си, а да гледате реално на това, което можете и което всъщност представлявате. Годината ще бъде ползотворна за вас, стига да не се надскачате.

Тодор Емилов-Тео