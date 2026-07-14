Къде ще спира токът в сряда, 15 юли

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов: Сортови семена ЕЛИТ 2001 ЕООД, ВиК Йовковци.

На 15.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Елена: с. Синжирци, с. Майтанеци, с. Ганевци, с. Пърчевци, с. Усои, с. Горни Геновци, с. Драганосковци, с. Новачкини.

На 15.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Елена: с. Зеленик, с. Игнатовци, с. Мийковци, с. Духлевци, с. Горни Танчевци, с. Топузи, с. Николчовци, с. Буйновци, с. Кожлювци, с. Шубуци, с. Веселина, с Бейковци, с. Райновци, с. Папратлива, с. Тодювци, с. Кантори, с. Карандили, с. Дуковци, с. Мирчевци, с. Багалевци, с. Садината, с. Драгийци, с. Драгановци, с. Киревци, с. Добревци, с. Дрента, с. Баждари, с. Дудевци, с. Ливадките, с. Пейковци, с. Горни край.

На 15.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица: ул. Княз Александър Батенберг №53 до №84, ул. Крайбрежна №36 до №54, ул. Юри Гагарин, ул. Отец Паисий Хилендарски, ул. Димитър Благоев, ул. Ангел Кънчев №1 до №16, ул. П. К. Яворов №1, ул. Бачо Киро №20.

На 15.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Павликени: МЕТАРЕМ – ИЗВОД КГА.