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Кола прегази пешеходка в Свищов

БОРБА БГ 132 четения 0 Comments
Пешеходка е в тежко състояние след пътен инцидент. Произшествието е станало на 14 юли около 10,00 ч. в Свищов.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал пресичащата на обозначено за целта място възрастна жена. В резултат на удара е пострадала пешеходката. Тя е откарана в свищовската болница с травма на главата. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване.
По случая е започнато досъдебно производство.
Веселина АНГЕЛОВА

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