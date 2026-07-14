Кола прегази пешеходка в Свищов

Пешеходка е в тежко състояние след пътен инцидент. Произшествието е станало на 14 юли около 10,00 ч. в Свищов.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал пресичащата на обозначено за целта място възрастна жена. В резултат на удара е пострадала пешеходката. Тя е откарана в свищовската болница с травма на главата. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е започнато досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА