Любомир Бешев от “Етър Рейсинг Тим” първи в клас RC4 на “Раховец-Лясковец 2026”

Великотърновският пилот Любомир Бешев от “Етър Рейсинг Тим” със „Ситроен Саксо“ стана победител в своя клас RC4 в планинското състезание “Раховец-Лясковец 2026”. Той зае четвъртото място в генералното класиране, където победител е Румен Киров от АСК „Старт М“ (Криводол) със “Субару Импреза”, следван от Ивайло Игнатов от АСК „ФЛАТ АУТ“ със Субару Импреза WRX и лясковчанина Тодор Тодоров от великотърновския клуб „Етър Рейсинг Тим“.

„Благодаря на механиците си Енчо и Веско Василеви, които отново подготвиха автомобила на високо ниво, както и на семейството си за постоянната подкрепа! И съсем не на последно място – на моя ментор Емил Денев – Прокурора, чиято експертиза и насоки имат ключова роля за постигнатите резултати. Продължаваме напред!“, коментира Любомир Бешев.

Както „Борба“ писа десет от трийсетте автомобила стартираха през втория ден по трасето от стадиона в Лясковец към манастира „Св. св. Петър и Павел”. Част от пилотите отказаха да карат след катастрофата в третия манш на тренировкате в събота, която изпрати в болница Илия Бояджиев с ВАЗ 2105 от старозагорския клуб АСК, който се удари в дърво и е със счупена челюст. Изкачването над Лясковец бе втори кръг от планинския шампионат.