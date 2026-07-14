Людмила Илиева е заместник на Радан Кънев начело на ДСБ

Бившият народен представител от Великотърновския многомандатен избирателен район Людмила Илиева бе избрана за зам.-председател на ДСБ по време на Националното събрание на партията, което се проведе в столицата.

Начело на ДСБ отново застана Радан Кънев, който в момента е евродепутат. За него гласуваха 302 от общо 530 делегати, а за опонента му Йордан Иванов – 223.

Като основен въпрос пред партията стоят бъдещите президентски избори. Целта е единен кандидат на дясната демократична опозиция.

Пред делегатите на Националното събрание Кънев посочи три цели за новия си четиригодишен лидерски мандат:

“Демократи за силна България” да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа политика. На второ място, ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. На трето място, ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство”.

Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в Националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и зам.-председател на НС.