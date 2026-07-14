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Министерството на земеделието отказва разширение на гробище

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Министерството на земеделието е отказало да прехвърли имот, предназначен за разширение на гробищния парк в Сухиндол.

Мотивът е наличието на данни за останки от сграден фонд в терена. От своя страна кметът Пламен Чернев отправи искане за сформиране на компетентна комисия. Нейната основна задача ще бъде да извърши проверка на място и да установи по безспорен начин дали в имота действително съществуват останки от сгради, които да препятстват прехвърлянето на собствеността.

С писмо казусът стигна до областния управител Марин Богомилов, който на работна среща с кмета се ангажира лично да съдейства и вече сезира Министерството на земеделието. От Областната администрация очакват ново становище от централното ведомство, което да даде възможност за продължаване на процедурата по придобиване на имота.

Припомняме, че с решение на Министерския съвет през април Община Сухиндол придоби собствеността върху пет поземлени имота – частна държавна собственост, находящи се на улица „Росица“ в града. Тези терени са предвидени именно за разширение на съществуващия гробищен парк на населеното място. Новите действия на Областната администрация целят да премахнат последните пречки пред реализацията на този проект.

Снимката е илюстративна.

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