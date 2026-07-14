Министерството на образованието и науката (МОН) публикува първото класиране за прием в гимназиите от осми клас, съобщи пресцентърът на ведомството.

Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и с идентификационен код.

Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще е в периода 15-17 юли.

Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли, поясняват от МОН.

Документите за първото класиране се подаваха от 8 до 10 юли, само по електронен път. Това съобщиха тогава от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град.

За удобство на кандидат-гимназистите и техните близки при кандидатстването от осми клас можеше да се използва за ориентиране интерактивната карта, подготвена от РУО в София-град специално за кампанията за държавния план-прием за 2026/2027 година, както и таблицата с брой паралелки, кодове и балообразуване.

Министерството на образованието и науката публикува на 29 юни резултатите от националното външно оценяване (НВО) в края на седми и десети клас.

На 17 юни и на 19 юни се състоя НВО по български език и литература, както и по математика в седми и в десети клас. Очакваше се на изпитите да се явят общо около 110 000 седмокласници и десетокласници.

БТА