Областният управител и ръководството на Зоналния съвет на БФС обсъдиха предстоящия футболен сезон

Областният управител Марин Богомилов проведе работна среща с ръководството на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.

На нея присъстваха Камен Алексиев-председател на Зоналния съвет, Георги Бижев-председател на Спортно-техническата комисия и Георги Давидов-главен съдия в елита и инструктор на футболните съдии към Зоналния съвет.

Поводът за срещата беше не само обсъждането на актуални въпроси около футбола в региона, но и изразяване на специална признателност към областния управител. Тримата спортни деятели връчиха на Марин Богомилов плакет и футболна топка като жест на благодарност за неговата лична съпричастност и активна подкрепа за развитието на спорта и футбола в област Велико Търново. Марин Богомилов е дългогодишен спомоществувател на “Росица” (Поликраище), в който тим играе редовно, така че е добре позната име във футболните среди.

По време на конструктивния разговор бяха обсъдени ключови теми, свързани с предстоящия нов футболен сезон. Акцент беше поставен върху състоянието на спортните терени в областта, готовността на отборите от региона за предстоящите предизвикателства, както и върху организацията и безопасността по време на футболните срещи. Обсъдени бяха и мерки за подобряване на материално-техническата база и координацията между институциите, за да бъдат осигурени оптимални условия както за състезателите, така и за феновете.

Областният управител благодари за високата оценка на усилията му и потвърди ангажимента си да продължи да подпомага спортните инициативи и проекти на територията на областта, като подчерта важността на футбола за изграждането на здравословни навици и дух на общност сред младите хора.