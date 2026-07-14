Отмениха глобата от 5000 лв. за конфликт на интереси на кмета на Мерданя

Антикорупционната комисия в Лясковец не доказала наличие на частен интерес и допуснала процесуални пропуски

ОКОНЧАТЕЛНО ПАДНА САНКЦИЯТА ОТ 5000 ЛВ., НАЛОЖЕНА НА КМЕТА НА МЕРДАНЯ ВАНЬО ГАНЕВ заради конфликт на интереси.

Поводът за глобата беше свързан с това, че управникът пазарувал с общински пари от магазина на съпругата си. Върховният административен съд прие, че Постоянната антикорупционна комисията към Общинския съвет в Лясковец не е доказала наличие на частен интерес, не е изяснила всички факти по случая и е допуснала съществени процесуални нарушения.

Производството срещу Ганев стартира след сигнал до Комисията за противодействие на корупцията, която препраща казуса по компетентност до Постоянната комисия към местния парламент в Лясковец. След проверка членовете на структурата приемат, че през 2024 г. кметство Мерданя е закупувало стоки за 1286 лв. от магазин, стопанисван от дружество с едноличен собственик и управител съпругата на Ганев. На това основание кметът беше уличен в конфликт на интереси и се сдоби с глоба от 5000 лв.

След обжалване Административният съд във Велико Търново отмени решение на комисията, а сега Върховният окончателно потвърждава извода на първа инстанция.

В мотивите си върховните магистрати посочват, че комисията не е посочила конкретната разпоредба от Закона за противодействие на корупцията, която счита на нарушена. Според тях липсата на правилна правна квалификация е съществен порок, което ограничава правото на защита на санкционирането лице.

Съдът приема още, че не е доказан един от задължителните елементи за установяване на конфликт на интереси, а именно наличието на облага. В решението на комисията не е конкретизирано каква точно материална или нематериална облага е получил кметът, нито по какъв начин това е повлияло на безпристрастното изпълнение на служебните му ангажименти.

Върховните магистрати намират и множество нарушения при провеждането на самото производство. Липсва доклад от извършената проверка, няма доказателства управникът да е бил надлежно уведомен за предприетите мерки срещу него и да му е била дадена възможност за изслушване и организиране на защитата му.

Според ВАС комисията не е изяснила всички факти по случая. Не са били проверени вътрешните правила за финансово управление и контрол на Община Лясковец, нито реалната процедура по изразходване на бюджетните средства. Едва в съдебното производство са предоставени документи, показващи, че плащанията не се извършват еднолично от кмета, а преминават през няколко нива на финансов контрол, одобрение и разплащане от Общинската администрация.

Също така комисията не е извършила проверка дали в селото има алтернативен магазин за пазаруване, нито е обсъдила възраженията на Ганев, че покупките от обекта на съпругата му са били най-икономичното решение.

С окончателното решение на ВАС се отменя глобата от 5000 лв., а Община Лясковец следва да заплати на Ганев 600 евро разноски за касационното производство.

Галина ГЕОРГИЕВА