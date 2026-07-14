Посрещат шофьорите на АМ „Хемус“ с модерен крайпътен комплекс край Куцина

Стягат обект с бензиностанция, бистро, паркинг за коли и тирове и магазин на 6 дка

ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ГОЛЕМИ КРАЙПЪТНИ КОМПЛЕКСНИ ДО БЪДЕЩАТА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ В РАЙОНА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЧЕ ЧАКА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ОТ РИОСВ.

Проектът е на „Атлас Инвест Консулт“ ЕООД и предвижда строителство на съвременен търговско-обслужващ център в местността Могилите в село Куцина.

Комплексът ще бъде разположен непосредствено до аутобана, като достъпът до него ще се осъществява чрез нова пътна връзка към магистралното трасе. Това ще го превърне в удобна спирка за водачите, пътуващи между София и Варна.

Проектът обхваща терен в площ 6 дка. Предвижда се да бъдат изградени бензиностанция, газстанция, зарядна станция за електромобили, търговска сграда с магазин за храни, напитки и автоаксесоари, бистро и тераса.

Инвеститорът планира вдигането на сграда с площ около 200 кв. м. Според предварителните прогнози обектът ще посреща около 200 посетители дневно.

Бензиностанцията пък ще работи денонощно, а персоналът ще бъде до 5 души на смяна. Тя ще разполага с модерно оборудване за зареждане на различни видове превозни средства. Предвидени са пет многофункционални колонки за бензин и дизел, комбинирана за пропан-бутан и високодебитни за тежкотоварни автомобили.

Наред с колонките с традиционни горива ще бъде изградена и зарядна станция за едновременно зареждане на два електромобила.

Проектът предвижда 33 паркоместа за леки автомобили и 4 за тирове и автобуси. Инвестицията включва и изграждане на нов трафопост, противопожарни резервоари, съоръжения за пречистване на дъждовни води и необходимата техническа инфраструктура. Водоснабдяването ще се осигури от мрежата на „ВиК Йовковци“.

Според документацията строителството на комплекса е планирано за периода 2027 – 2028 г. Очаква се АМ „Хемус“ да стигне до Велико Търново през пролетта на 2029 г.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.