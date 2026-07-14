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Крими

Постоянен арест за наркопласьор, хванат с дрога за над 3000 евро           

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С определение на Окръжен съд – В. Търново на 32-годишен столичанин е наложена мярка за неотклонение «домашен арест».

Срещу него в ОДМВР – В. Търново се води досъдебно производство за държане на голямо количество наркотични вещества на стойност над 3000 евро.

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Стражица. На 13 юли около 20,00 ч. в с. Камен е извършена проверка на лек автомобил. В един от пътниците – 36-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан е намерена и иззета свивка, съдържаща листна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е образувано бързо производство.

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