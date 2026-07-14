право на отговор

Във връзка с публикуваната на 13.07.2026 г. във вестник „Борба“ статия със заглавие „Заради шише бира: Собственичка на магазин, единствен в селото, забрани достъп на набедени крадци“ относно възникналия случай в магазин за хранителни стоки в с. Димча самата собственичка пожела да изложи и своята версия по случая.

На 6 юли 2026 г. по време на разтоварване на стока от служебния автомобил, паркиран пред магазина, един от стековете се скъса и една бутилка падна на земята, след което се търкулна под служебния автомобил. Заедно с колежката, която беше на смяна, оставихме останалата стока пред входа на магазина и веднага се върнахме, за да потърсим падналата бутилка. Тя вече не беше там.

В този момент покрай нас преминаваха двама мъже, които малко преди това бяха пазарували в магазина. След като прегледахме записите от охранителните камери, ясно се установи, че бутилката се търкулва в краката им, те се навеждат, вземат я и продължават по пътя си, без да уведомят когото и да било и без да я върнат.

За случая незабавно уведомихме Районното управление на МВР – Павликени. Първоначално бяха проведени разговори с нас и с въпросните лица, а впоследствие подадохме и официален сигнал. На органите на МВР бяха предоставени записите от охранителните камери, както и всички необходими сведения и обяснения от наша страна. Случаят е предоставен на компетентните органи и се разглежда по установения в закона ред.

Два дни по-късно, на 8 юли 2026 г., в магазина пристигна кметът на с. Димча, придружен от въпросните лица.

Вместо разговорът да допринесе за спокойното разрешаване на ситуацията, той прерасна в напрегната словесна конфронтация. Бяхме обвинени в дискриминация. Считаме, че кметът не е страна по възникналия спор и че подобни случаи следва да бъдат оставени единствено на компетентните държавни органи, които вече са сезирани.

Причината да потърсим съдействие от полицията не беше стойността на една бутилка бира. Причината беше, че това не е изолиран случай. Същите лица многократно са извършвали дребни посегателства и злоупотреби в магазина ни. Макар стойността на отделните случаи да е била малка, тяхната повторяемост създава усещане за безнаказаност и нанася вреди както на бизнеса ни, така и на чувството ни за сигурност.

В продължение на години сме проявявали търпение и човешко отношение към тях. Предоставяли сме им стоки на вересия, когато са били без средства, изчаквали сме ги да получат възнагражденията си по социални програми и едва след това са заплащали задълженията си. По същия начин сме помагали и на други жители на селото, когато са изпадали в затруднение. Това винаги е било израз на добра воля, а не на задължение.

След възникването на случая, а и в следващите дни бяхме подложени на напрежение и провокации.

Вместо да се прояви разбиране към факта, че сме защитили собствеността си чрез законните механизми, върху нас бяха отправени обвинения и внушения, които не отговарят на истината.

Категорично отхвърляме всякакви твърдения, че сме действали неправомерно или сме предприели действия, продиктувани от лично отношение. Единственото, което направихме, беше да уведомим полицията за установено от нас деяние, подкрепено с видеозаписи, и да съдействаме изцяло на разследващите органи. Това е право на всеки български гражданин и законен начин за защита на собствеността.

Уважаваме свободата на словото и правото на медиите да отразяват обществено значими теми. Същевременно считаме, че обществото има право да се запознае и с фактите от нашата гледна точка. Именно затова упражняваме законното си право на отговор и благодарим на редакцията на вестник „Борба“, че ни предостави възможност той да бъде публикуван.

Благовеста Бендерева-Дончева