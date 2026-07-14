През миналия век! В две сладкарници с името „Малина“ търновци подслаждали живота си

В Еленския Балкан били най-добрите малинажи. Домакините още кътат в старите тефтери рецепти с любимия червен плод

Според разработен от британски специалисти индекс за положителното влияние на плодовете върху здравето на човека, малината заема първото място, следвана от черешата и ягодата, в поддържане добрите стойности на кръвната захар, мазнините в кръвта и чревната микрофлора.

По нашите земи дивата малина е позната от хилядолетия.

Тя е използвана от предшествениците ни за храна и лечебни отвари, но малцина знаят, че като култивирано растение се появява едва след Първата световна война. Първите опити за масово градинско отглеждане започват през 20-те години на XX век. По-късно в страната се внасят и първите чужди култивирани сортове „Малборо“, „Прусия“, „Лойд Джордж“ и „Нюбург“, които успешно се адаптират към нашия климат.

За популярността на сочното лакомство в старо Търново и неговото „вкусно и сладко приложение“ в битието на града свидетелства и откритата след Първата световна война от Ст. П. Косов и син фабрика „Малина“. Тя се намира на главната улица. В нея седем работници приготвят бонбони, карамели, локум, шоколад и фондани. В направата на някои от сладките изкушения присъстват малини като плод, под формата на есенция или на сироп. Те се предлагат на старостоличани и гостите на Велико Търново в едноименната сладкарница, разположена в същата сграда, и се посрещат с интерес от малки и големи.

И през втората половина на XX век малината остава своеобразен символ на градския живот.

С носталгия търновци от по-старото поколение си спомнят прочутата сладкарница на главната улица, разположена недалеч от мястото на старата, „капиталистическа“, „Малина“, и носеща същото име. И досега паметливи великотърновци разказват за рядко срещания в други заведения сладолед „Мелба“, гарниран с малини и други сезонни плодове, както и за класически десерти и напитки, сред които пасти, торти, парфета, култовите „скалички“ и сиропи, в част от които ароматният плод заема почетно място.

За много старостоличани през 60-те, 70-те, 80-те и част от 90-те години на миналия век новата „Малина“ е не просто сладкарница, но и важна част от ежедневието и градската атмосфера, място с определен стил и традиция. Преди половин век тя е предпочитано място за срещи, особено след оформянето на сепарета, които привличат със своя уединен уют. Въпреки че се води скъпо заведение, там е особено оживено в съботните и неделните дни заради пуснатите в градски отпуск курсанти от ВНВУ „Васил Левски“, за които „Малина“ е притегателно място, където могат да срещнат красиви студентки педагожки.

И досега стари търновци си спомнят за една романтична сватба в „Балкантурист“ на курсант от военното училище и студентка от Шумен във ВТУ.

Младоженката не само се казва Малина, запознава се с бъдещия си съпруг в сладкарница “Малина“, но и всяка година до закриването на емблематичното заведение двамата празнуват в него деня на своето запознанство.

Любопитен е фактът, че като масова земеделска култура малината се налага в България едва през 50-те и 60-те години на миналия век. Наши учени създават прочути родни сортове, сред които „Рубин“ , „Люлин“, „Самодива“, „Искра“ и „Шопска алена“. Те са съобразени с почвата и климатичните особености на различните региони.

От втората половина на ХХ век Търновският край се включва активно в индустриалното отглеждане на малини, като продукцията се използва за износ и за нуждите на местната консервна промишленост.

Малини се отглеждат главно в полупланинските и планинските райони, където климатът е по-прохладен, а влажността на въздуха и почвата – по-висока. Най-популярният екологичен район в нашата област за оглеждане на малини (заедно с къпини и боровинки) е Еленският Балкан. Поради планинския релеф сочните плодове виреят отлично в селата Средни колиби, Майско, Беброво, Шилковци и Яковци. Малиноберът обикновено се осъществява с безценната помощ на средношколци бригадири от гимназиите и техникумите в окръга.

Златаришкият край също е с традиции в малинарството. В покрайнините на град Златарица, в село Родина и в Горско Ново село малините са важна част от трайните насаждения.

В редица селища на община Велико Търново, сред които Килифарево, Плаково, Големаните и Миндя, местните производители отглеждат екологично чиста продукция.

В по-равнинните части на нашата област (като Павликени) също се създават масиви, но там отглеждането задължително изисква изкуствени капкови поливни системи, за да се компенсират по-високите летни температури.

През май 2018 г. в Арбанаси се провежда престижно събитие – 11-а Световна конференция на малинопроизводителите (World Raspberry Conference). В нея се включват повече от 200 производители на малини, изследователи и компании от 24 държави. Форумът е съпроводен с Международно изложение на производители на малини и ягодоплодни и подчертава важността на нашия регион за този отрасъл.

СТАРИ ТЪРНОВСКИ РЕЦЕПТИ С МАЛИНИ

Старите търновски градски рецепти с малини се отличават с неповторима изтънченост, тъй като съчетават родните традиции в използването на вкусния плод с влиянието на европейската мода в сладкарството.

ТЪРНОВСКО „ДВОЙНО“ СЛАДКО

Тази стара рецепта за сироп и сладко от малини е изключително икономична. От една доза плодове търновки правят едновременно и сладко, и гъст сироп за разреждане.

Продукти: 1 кг малини, 1 кг захар, 1 ч.л. лимонтузу.

Приготвяне: Плодовете се посипват със захарта и се оставят да престоят цяла нощ на хладно в мазата (в наши дни – в хлдилник). На следващия ден полученият сок внимателно се отцежда. Половината от него се отделя в бутилка и се използва за разреждане. Останалата част от сока и плодовете се слага в широка тава на силен огън. Сладкото се вари бързо около 15 минути, без да се бърка. Тавата само се разклаща, за да останат малините цели. Минути преди отнемането от огъня се добавя лимонтузуто.

МАЛИНОВ СИРОП БЕЗ ВАРЕНЕ:

1 кг малини се намачкват и се заливат с 1 литър вода и 1 супена лъжица лимонтузу. Сместа престоява 24 часа, след което се прецежда през марля. На всеки литър получен сок се добавя 1 кг захар. Бърка се до пълното разтваряне на захарта и се налива в бутилки. Съхранява се на хладно.

МАЛИНОВ ЛИКЬОР

Продукти: 500 г добре узрели малини, 500 г захар, 500 мл силна домашна гроздова ракия (двойно препечена), или чист медицински алкохол, разреден до 40 градуса.

Приготвяне: Малините и захарта се редят на пластове в голям стъклен буркан. Той се оставя на слънце на перваз на прозорец за 2-3 седмици, докато захарта се стопи напълно и се получи гъст ферментирал сок. След това се налива алкохолът, разбърква се добре и се оставя на тъмно място за още един месец. Ликьорът се прецежда през фина марля няколко пъти, докато стане бистър, и се налива в стъклен съд.

БЪРЗА И ЕВТИНА ТЪРНОВСКА ДОМАШНА ТОРТА ЗА ЛЯТО И ЗИМА

Необходими продукти: 1 пакет бисквити, 2 кофички кисело мляко, 1 буркан компот от малини, 20 бр. пресни малини за украса, 5 с. л. мед.

Приготвяне: Сокът от компота се възварява и се оставя леко да се охлади. Бисквитите се нареждат на дъното на голяма тава, сиропират се с охладения сок и се прибират на хладно. Киселото мляко се изцежда, смесва се с меда и с няколко малини от компота. Сместа се пасира. Така полученият крем се разпределя върху сиропираните бисквити. Отгоре се редят свежите малини и по желание освен с тях украсата на тортата може да се обогати и с листенца мента. Така се получава лека, диетична и много подходяща за летните жеги торта. През зимния сезон находчивите търновки заменят свежите малини с плодове от домашно приготвено малиново сладко.

Тодорка НЕДЕВА