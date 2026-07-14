Разкриха вандал, повредил автомобил

За броени часове служители на полицейското управление в Свищов установиха мъж, повредил лек автомобил.

На 13 юли около 16,00 ч. съдействие в полицията е потърсил жител на крайдунавския град. Той обяснил, че същия ден в с. Драгомирово е намерил автомобила си със счупени стъкла и повреди. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 53-годишен мъж от същото село, известен на полицията.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.